Notre top 104 des matchs du Mondial 2026

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde comptait 48 équipes et a donc battu le record de matchs… jusqu’à la prochaine fois. Certains étaient au stade, d’autres se sont abîmés les yeux devant l’ordinateur, la fatigue était parfois au rendez-vous, le seum et l’enthousiasme aussi, mais nos journalistes n’ont raté aucune miette et présentent le florilège de ce gros mois passé finalement trop rapidement.

1. Argentine 3-2 Égypte

8es. Vous avez dit le GOAT ? Même si Haissem Hassan a longtemps prétendu au titre honorifique, Lionel Messi a définitivement plié le game. Sans lui, le parcours de l’Argentine aurait pu s’arrêter plus tôt, beaucoup plus tôt. Après avoir raté un penalty, La Pulga a vu l’Égypte dérouler son plan de jeu à la perfection mettant deux buts exceptionnels en contre. Le premier a été refusé et le second a réveillé la bête. Auteur d’une fin de match en boulet de canon, avec un but, une passe décisive et une tonne d’actions de classe en marchant, il a sauvé son pays. Ce n’était ni la première ni la dernière fois.

2. Argentine 3-2 (AP) Cap-Vert

16es. Il y a des nuits dont on se souvient toute sa vie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Quand on a vu Vozinha tenir tête à Lionel Messi, à ses coéquipiers et aux tribunes du Gillette Stadium de Boston acquises à la cause de l’Albiceleste, on a su que celle-ci allait entrer au panthéon des sacrées soirées, entre le bal du lycée et un retour en noctilien avec un voisin bien marrant. Ce soir-là, la Scaloneta version 2026 a montré qu’elle n’avait rien à voir avec sa prédécesseuse : moins sereine défensivement, moins belle à voir jouer, plus Messi-dépendante, mais avec toujours autant de vice et une capacité dingue à retourner les situations.

3. Mexique 2-3 Angleterre

8es. La ferveur du stade Azteca, les conditions climatiques chaotiques, l’imbroglio fédéral les jours précédents : tout était réuni pour que l’Angleterre choke en huitièmes. Ajoutez à cela un carton jaune à Declan Rice dès la 2e minute et un nouvel avertissement à Jarell Quansah avant l’heure de jeu et vous avez le cocktail parfait. Grâce à ses superstars Harry Kane et Jude Bellingham, les Three Lions s’en sont sortis au bout de la nuit (française). Le Mexique, lui, a terminé avec les honneurs et peu de regrets puisqu’il n’y avait plus de match du Mondial sur son sol et donc aucun intérêt.

4. France 3-0 Suède

16es. A posteriori, on se dit qu’on a peut-être abusé en comparant cette équipe de France aux Bleus de 1982, au Brésil de 1970 ou aux Pays-Bas de 1974, mais l’ivresse était si bonne. La soirée du mardi 30 juin paraît déjà lointaine, mais la nostalgie nous ramène aux passes magiques de Michael Olise, aux dribbles chaloupés de Bradley Barcola et à la paire Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé se trouvant les yeux fermés. On y allait tout droit vers cette troisième étoile, bordel. Même si la bande à Viktor Gyökeres était peut-être tout simplement nulle, après tout.

Dommage qu’il soit parti au lit après ce match.

5. Belgique 3-2 (AP) Sénégal

16es. Pendant ce match, Rudi Garcia a tellement écrit sur son carnet qu’il pourrait sortir un livre. Les premières pages ne seraient pas bien élogieuses à propos de ses Diables rouges, dominés dans les grandes largeurs par le Sénégal au point de se chamailler en mondovision. Pris dans l’embrouille avec Leandro Trossard, Youri Tielemans a finalement décidé d’être le héros du roman de son coach en inscrivant le but arrachant la prolongation et celui offrant la victoire juste avant une fatale séance de tirs au but. Le titre de l’ouvrage ? Le Jour de Youri.

6. Angleterre 1-2 Argentine

Demies. Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est l’Angleterre qui perd les matchs importants. Pourtant, cette fois, elle l’avait bien en main, jusqu’à ce que Thomas Tuchel fasse des choix de froussard en alignant tous les défenseurs du Royaume. Vous connaissez la rengaine de Lionel Messi face aux bus garés outre-Atlantique : un costume d’agent de fourrière enfilé et des caviars servis comme une pervenche distribuerait les amendes. Déviation d’au moins quatre ans pour les Three Lions avant de pouvoir goûter à la deuxième finale de Coupe de monde de leur histoire.

7. Brésil 1-1 Maroc

Gr. C. Avant la compétition, on avait tous fait une petite croix rouge sur le calendrier à côté de cette rencontre, la première entre deux équipes attendues en phase finale. Les Brésiliens, cinq fois champions du monde même si l’armoire à trophées commence à prendre la poussière, et les Marocains, demi-finalistes du dernier Mondial et finalistes/vainqueurs de la CAN 2025, n’ont pas déçu, offrant un spectacle de haut vol. La première période a rapidement fait oublier le Qatar-Suisse (voir beaucoup plus bas) de 21 heures et a permis aux non-initiés de la Ligue des talents de découvrir le joyau Ayyoub Bouaddi.

8. Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire

Gr. E. Après sa victoire contre l’équipe de France en amical, la Côte d’Ivoire arrivait au Mondial dans la peau d’un éventuel outsider. Pas forcément à la victoire finale, mais au moins pour enthousiasmer la longue phase de groupes, et elle a pleinement rempli cette deuxième mission. Lors du sommet de la poule E, les Éléphants ont plus que tenu tête aux Allemands, répondant même au pressing asphyxiant des hommes de Julian Nagelsmann par des ressorties de balle osées. Elles n’ont pas suffi à éteindre le feu lancé par Deniz Undav, auteur d’un doublé en fin de match pour rétablir la hiérarchie.

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9. Allemagne 1-1 (3-4 T.A.B.) Paraguay

16es. C’est donc le Paraguay qui s’est mué en pompier. Volontaires, les hommes de Gustavo Alfaro le sont indéniablement. Ce qu’ils ont en plus, c’est leur côté pyromane. Contrairement aux Français, les Allemands sont entrés dans le jeu de la provoc et se sont brûlés les ailes, à l’image du crack Jamal Musiala, poussé à envoyer une vilaine balayette au terrible Matías Galarza. Aux tirs au but, roulette russe par excellence, la guerre des nerfs a logiquement tourné en faveur des Sudams et de leur gardien Orlando Gill. Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah, eux, resteront dans les mémoires comme les principaux fautifs de la première élimination allemande aux tirobs de l’histoire. Pionniers.

10. Brésil 1-2 Norvège

8es. Il y avait des airs de 28 ans plus tard dans ce match, les zombies et la photographie dégueulasse en moins. Pour ce deuxième volet, les Vikings ont encore fait cesser la samba grâce à un doublé de l’inévitable Erling Braut Haaland. Dans le choc des stars, il a volé la vedette à Neymar… avant que le Brésilien n’entre en fin de match pour tirer un péno, le marquer et aller chambrer le gardien. ROOOOOOOOH.

11. France 4-6 Angleterre

Petite finale. Le jubilé de Didier Deschamps a offert un sacré spectacle. Dommage, on attendait les entrées de N’Golo Kanté, Laurent Blanc et Manu Petit.

12. États-Unis 1-4 Belgique

8es. Avoir fait tout ce foin pour l’attaquant du septième de Ligue 1 ? L’élimination est méritée, mais il ne faut pas qu’elle motive Trump et la FIFA à délocaliser le prochain Mondial aux States.

13. Maroc 4-2 Haïti

Gr. C. Wilson Isidor, merci pour tout.

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14. Pays-Bas 2-2 Japon

Gr. F. Comme pour Angleterre-Argentine, on s’est fait chier pendant 45 minutes. Heureusement, c’étaient les premières, donc on préfère ne retenir que le festival de la seconde période.

15. Espagne 0-0 Cap Vert

Gr. H. La première surprise de ce Mondial (l’une des très rares) et la découverte de Vozinha.

16. Portugal 2-1 Croatie

16es. 20, comme le nombre de minutes dans le temps additionnel. 1, comme le nombre de buts de CR7 en phase finale de Coupe du monde. 4, comme celui de Gonçalo Ramos à ce stade de la compétition. (Z)héros.

17. Allemagne 7-1 Curaçao

Gr. E. Pour fêter sa première en Coupe du monde, Curaçao a soufflé sept bougies.

18. Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

Gr. G. En attaquant sans réfléchir et en oubliant de défendre, ces deux équipes nous ont fait vivre un voyage dans le temps, et c’était jouissif.

19. Équateur 2-1 Allemagne

Gr. E. Il ne faudra pas s’étonner si la population équatorienne devient « platiste » après une telle délivrance de Gonzalo Plata.

20. Espagne 3-0 Autriche

Gr. H. Lamine Yamal a décidé de dépoussiérer le jeu de possession espagnol et c’est Konrad Laimer qui en fait toujours des cauchemars.

C’est comme ça qu’on combat le manspreading.

21. Côte d’Ivoire 1-0 Équateur

Gr. E. Dans la ville des 76ers, des Phillies et de Rocky, on n’apprécie sans doute pas un score aussi faible, mais ce match était loin d’être fade comme le Philadephia.

22. États-Unis 4-1 Paraguay

Gr. D. Le temps d’une nuit, les États-Unis sont devenus un vrai pays de soccer.

23. Mexique 2-0 Équateur

16es. Des pralines en lucarne, une chaleur tropicale, des sélectionneurs survoltés : elle était sympa cette Copa América 2026.

24. Angleterre 4-2 Croatie

Gr. L. À ce moment-là, on a cru que les Three Lions avaient les armes pour être champions du monde, 60 ans après la première étoile. Heureusement qu’ils n’ont pas déçu quand ça comptait vraiment. Ouf !

25. Pays-Bas 5-1 Suède

Gr. F. Idem, ces Oranje semblaient pouvoir aller loin. Puis, ils sont tombés sur une vrai équipe (voir 33). Le bal des illusions.

26. France 3-1 Sénégal

Gr. I. La France a ronronné, mais elle a frappé, trois fois. Menés par un Kyks historique et un étonnant Bradley Barcola, ces Bleus ont évité le faux départ.

27. Norvège 3-2 Sénégal

Gr. I. Après Kylian Mbappé, les hommes de Pape Thiaw ont fait la connaissance d’Erling Braut Haaland. J’ai rencontré le diable 2.

28. Brésil 2-1 Japon

16es. La Seleção s’est fait peur, très peur et a confirmé que son plafond de verre était bas, très bas. Quand le sauveur s’appelle Gabriel Martinelli, ce n’est pas bon signe.

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29. Angleterre 2-1 RD Congo

16es. Match pas franchement plus convaincant, mais Harry Kane dans le costume de héros, c’est mieux.

30. Côte d’Ivoire 1-2 Norvège

16es. J’ai célébré le but ivoirien avec un homme dans le métro. Dix minutes après, on entendait les mouches voler.

31. Japon 1-1 Suède

Gr. F. Celui-ci est placé aussi haut pour les superbes buts de Daizen Maeda et Anthony Elanga ainsi que pour la sieste réparatrice en première période. À la troisième journée, ça fait du bien.

32. Algérie 3-3 Autriche

Gr. J. Un match truqué comme on en veut plus.

33. Pays-Bas (1-1, 2-3 T.A.B.) Maroc

16es. 120 minutes, c’est un peu juste pour un go fast, alors ils ont ajouté un bon quart d’heure de tirs au but, mais Yassine Bounou n’avait pas le temps.

Monsieur péno.

34. France 0-2 Espagne

Demies. Huit ans après, les Bleus ont compris ce que les Belges avaient vécu en Russie et ont fait part de leur seum. Sauf que les hommes de Didier Deschamps n’avaient même pas la possession, eux.

35. Mexique 2-0 Afrique du Sud

Gr. A. Ce qu’on retient de la soirée, c’est le débat pour savoir si la chanteuse de la cérémonie d’ouverture était vraiment Shakira. Dai Dai !

36. Haïti 0-1 Écosse

Gr. C. Flower of Scotland, ça fout les poils quand même. Le jeu of Scotland, ça les hérisse.

37. Norvège 1-2 Angleterre

Quarts. Le câble de la spidercam élu MVP.

38. France 3-0 Irak

Gr. I. Scroller pendant plus de deux heures sur les apps météo pour connaître l’évolution des orages à l’autre bout du monde, c’est long.

39. Portugal 1-1 RD Congo

Gr. K. Contrairement aux Pays-Bas, le Portugal n’a pas tenté de dissimuler la fraude, on ne peut que saluer cette honnêteté.

40. Portugal 0-1 Espagne

8es. Fabián Ruiz va demander à Vitinha et João Neves de lui cirer ses crampons à la reprise.

41. Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine

Gr. D. On a appris que le Canada n’avait jamais pris de points en Coupe du monde. Merci pour le cours d’histoire, mais c’est tout.

42. Corée du Sud 2-1 Tchéquie

Gr. A. La Tchéquie avait une bonne gueule de surprise. Après le match, c’était plutôt la Corée du Sud qu’on voyait faire un bon coup en phase à élimination directe. Finalement, tout le monde a fait pschiiiiiit.

43. Argentine 3-0 Algérie

Gr. J. Et si le but de Farès Chaïbi avait été validé ? Foutu complot de la FIFA qui a obligé Luca Zidane à se manger un triplé de Lionel Messi.

44. Espagne 2-1 Belgique

Quarts. Après le succès de Michael, il serait temps de consacrer un biopic au King of gol, Mikel.

45. Suède 5-1 Tunisie

Gr. F. La notice était trop complexe pour Sabri Lamouchi, démonté et renvoyé à l’expéditeur après seulement un match.

46. Turquie 3-2 États-Unis

Gr. D. Déjà éliminés au coup d’envoi, les Turcs ont lâché les chevaux et ont sauté la barrière américaine.

47. Norvège 1-4 France

Gr. I. Merci à l’équipe C de la Norvège d’avoir fait croire que Dembélé méritait le Ballon d’or. La chute n’en a été que plus douloureuse.

48. Portugal 5-0 Ouzbékistan

Gr. K. Merci à l’équipe A de l’Ouzbékistan d’avoir fait croire que Cristiano Ronaldo était encore un grand joueur.

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49. Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

Gr. G. Quelque peu passée sous les projecteurs, cette rencontre a été la plus aboutie des Pharaons… jusqu’à leur élimination cruelle (voir 1).

50. Colombie 1-0 RD Congo

Gr. K. Lionel Mpasi, Lionel Messi ou les deux ?

51. Canada 0-3 Maroc

8es. Qui dit remake de l’édition 2022, dit Azzedine Ounahi des grands jours.

52. Uruguay 2-2 Cap-Vert

Gr. H. Les Requins bleus avaient les crocs et ont tenu à prouver que leur exploit contre l’Espagne n’était pas le coup d’un soir.

53. Argentine 3-1 (AP) Suisse

Quarts. Le Infantinico a livré son quota de polémiques avec un carton rouge infligé à Breel Embolo. Ceci dit, quand on s’en remet à l’attaquant du sixième de Ligue 1, c’est qu’on ne mérite pas d’aller en demi-finales de Coupe du monde.

54. Tchéquie 0-3 Mexique

Gr. A. Memo Ochoa avait-il vraiment besoin de ça pour entrer dans la légende ?

El Matador.

55. Espagne 4-0 Arabie saoudite

Gr. H. Après la déconvenue du premier match (voir 15), la Roja et Yamal se sont remis sur le droit chemin. Pas de chance pour les Saoudiens, Hervé Renard était, entre-temps, passé sur le banc tunisien.

56. Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine

Gr. B. Auteur d’un doublé ce soir-là et de prestations remarquées avant sa blessure, Johan Manzambi a le bon profil du flop du mercato estival.

57. Jordanie 1-3 Argentine

Gr. J. Moussa Al-Tamari et Lionel Messi ne se sont jamais croisés en Ligue 1, donc ils ont fêté leur rencontre par un but chacun, pas de jaloux.

58. Paraguay 0-1 France

8es. Le Mondial est terminé et on se demande toujours si c’était un bon match, marqué par la sacro-sainte intensité et l’apprentissage de la garra sud-américaine, ou une purge à cause des fautes détestables des Paraguayens et de la difficulté française à contourner le bloc bas. On retiendra le sourire mesquin de Mbappé et la lutte acharné de Dembélé pour préserver le point de penalty.

59. Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique

Gr. G. Tout le monde le croyait enterré, mais Garcia s’était réservé pour un coup de maître, découpant les Kiwis en rondelle. Appelez le Chef Roudi.

60. Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar

Gr. B. Du combat, une technique approximative et un but contre son camp : tout ce qu’on attend d’un 128e de finale de Coupe de France au bord de la main courante.

61. Brésil 3-0 Haïti

Gr. C. Carlo Ancelotti n’a même pas exaucé le rêve de tous les joueurs haïtiens en faisant jouer Neymar. Victoire trois froide pour être pleinement brésilienne.

62. Ouzbékistan – Colombie

Gr. K. Pendant une heure, on a bien cru que Fabio Cannavaro était un bon coach.

63. Suisse 2-1 Canada

Gr. B. En s’emparant du choc de la poule B, les Suisses ont privé les Canadiens de 16es sur leur sol. L’invité qui ramène son tupperware à un dîner.

64. Équateur 0-0 Curaçao

Gr. E. Quel régal de voir ces 173 points s’afficher sur MPP au réveil.

65. Tunisie 1-3 Pays-Bas

Gr. F. Hervé Renard a pris soin de ne pas tâcher sa chemise blanche avec cet Oranje juice. Mission accomplie, on rentre à la maison !

La classe dans le Kansas.

66. Sénégal 5-0 Irak

Gr. I. Fumée blanche : doublé de Pape Gueye et manita pour se sortir des poules.

67. Belgique 1-1 Égypte

Gr. G. Kevin De Bruyne et Mohamed Salah connaissent-ils le six-seveeeeen ?

68. Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite

Gr. H. On attendait les Saoudiens avec impatience pour nous faire vibrer comme en 2022, mais ils sont sortis par la petit porte.

69. Irak 1-4 Norvège

Gr. I. Après 90 minutes, Erling Braut Haaland avait déjà plus marqué l’histoire de la Coupe du monde que Gareth Bale, George Best et Éric Cantona.

70. Curaçao 0-2 Côte d’Ivoire

Gr. E. À force de donner des coups de marteau, c’était sûr que Curaçao allait plier.

71. Autriche 3-1 Jordanie

Gr. J. C’est difficile de regarder un match avec les yeux rougis par la fatigue.

72. Écosse 0-3 Brésil

Gr. C. On annonçait une invasion d’extraterrestres et elle a bien eu lieu : Neymar a foulé la pelouse, à Miami.

73. Égypte 1-1 Iran

Gr. G. Quelque part entre la Dream Team et la Team Yavbou, il y a la Team Melli.

74. Jordanie 1-2 Algérie

Gr. J. On peut vous assurer que l’ensemble des personnes attendant sur le quai de la gare de Valence-Ville à 7 heures du mat’ a su qu’Amine Gouiri avait donné la victoire aux Fennecs.

75. RD Congo 3-1 Ouzbékistan

Gr. K. En RDC, on ne dit pas « yes sir », mais « Wissa ».

Le saut des Léopards.

76. Espagne 1-0 (AP) Argentine

Finale. Félicitations à ces deux équipes (et surtout à l’Albiceleste) pour nous avoir offert la pire finale du siècle. Heureusement que l’Argentine avait un peu animé la compétition jusque-là.

77. Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud

Gr. A. Aussi chiant à regarder qu’à écrire.

78. Croatie 2-1 Ghana

Gr. L. Il y avait permission de minuit à l’Ehpad croate. Le plaisir a été prolongé d’un tour.

79. États-Unis 2-0 Australie

Gr. D. L’auteur de ces lignes était au Vélodrome pour voir Toulouse étriller le Racing en demi-finales de Top 14 et n’a évidemment pas lancé de replay, désolé !

80. Panama 0-2 Angleterre

Gr. L. L’auteur de ces lignes était au Stade de France pour voir Toulouse dominer Montpellier et n’a évidemment pas lancé de replay, désolé !

81. Tunisie 0-4 Japon

Gr. F. Les Tunisiens pourront au moins se vanter d’avoir disputé le 1000e match de l’histoire de la Coupe du monde.

82. Argentine 2-0 Autriche

Gr. J. D’accord, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, mais quelqu’un peut-il lui interdire de tirer les pénos ?

83. Suisse 2-0 Algérie

16es. Le Petkovićico a tourné en faveur des Helvètes dans l’anonymat général. Pendant que Bordeaux continue de couler avec encore plus d’indifférence.

84. France 2-0 Maroc

Quarts. C’est LA déception. Le premier vrai test des Bleus n’a pas eu lieu, la faute à des Marocains effrayés et repliés sur eux-mêmes. C’est donc à cause d’eux que la France n’avait aucun rythme contre l’Espagne.

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85. Mexique 1-0 Corée du Sud

Gr. A. Guadalajara n’avait jamais accueilli le Tri en Coupe du monde et lui a offert un cadeau de bienvenue inoubliable : une bronca d’enfer à la pause.

86. Colombie 0-0 Portugal

Gr. K. La différence entre une grande équipe et un petit Poucet, c’est qu’après un match nul et vierge, on a cru que la Colombie était sympa à voir jouer.

87. Ghana 1-0 Panama

Gr. L. La victoire sur le gong n’a même pas suffi à réveiller tous ceux ayant succombé à ce somnifère.

88. Tchéquie 1-1 Afrique du Sud

Gr. A. On ne peut pas reprocher à Pavel Šulc de ne pas avoir marqué le Mondial de son empreinte.

89. Australie 2-0 Turquie

Gr. D. Après le dernier match des finales NBA, il était l’heure d’aller dormir.

90. Canada 6-0 Qatar

Gr. B. Un bon match de présaison entre un club de Ligue 2 et un de National 3.

91. Écosse 0-1 Maroc

Gr. C. Un but à Angus Gunn et ça signe au Bayern pour 50 patates. Foutu football moderne.

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92. États-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine

16es. L’affaire Balogun est partie de ce match insipide. On ne lui pardonnera jamais.

93. Turquie 0-1 Paraguay

Gr. D. Avant l’Allemagne (voir 9), la Turquie avait été écœurée par la bande à Galarza. Les braqueurs.

94. Qatar 1-1 Suisse

Gr. B. On ne s’attendait à rien, mais on a quand même été déçu.

95. Paraguay 0-0 Australie

Gr. D. La programmation à 4 heures du matin n’a pas aidé, mais ces deux pays sont trop souvent cités dans les purges pour que cette place soit un hasard.

96. Colombie 1-0 Ghana

Gr. K. Idem pour la Colombie, fausse équipe sexy de la compétition.

97. Arabie saoudite 1-1 Uruguay

Gr. F. Au moment de recenser les votes à l’issue de la compétition, l’auteur de ces lignes été étonné de voir ce match dans le flop 10 de quatre membres de la rédactions. Le peuple a parlé, mais les sauvetages de Mohammed Al-Owais auraient suffi à le placer plus haut. Mais bon, on ne va pas se battre.

98. Panama 0-1 Croatie

Gr. L. Pour sa 200e sélection, Luka Modrić méritait un plus beau feu d’artifice.

99. Afrique du Sud 0-1 Canada

16es. Heureusement que le Canada était le pays hôte, sinon il n’aurait rien eu à faire parmi ces 48 équipes.

100. Australie 1-1 (2-4 T.A.B.) Égypte

16es. Comment savoir qu’on a bien choisi un horaire de séance de cinéma ? Quand on sort de la salle pile au moment où le premier tireur lançait la séance de tirobs. Pop corn.

101. Belgique 0-0 Iran

Gr. G. Avec seulement un but refusé et un carton rouge, beIN Sports a dû avoir du mal à combler son résumé d’une minute.

102. Uruguay 0-1 Espagne

Gr. G. Et dire que ça va sans doute être le dernier match de Marcelo Bielsa en Coupe du monde…

« ATTAQUEEEEEEZ »

103. Angleterre 0-0 Ghana

Gr. L. Quand on a préféré regarder la finale Koh-Lanta que le match, c’est qu’il y a un problème.

104. Suisse 0-0 (4-3 T.A.B.) Colombie

8es. La dramaturgie des tirs au but n’y pourra rien, les 120 minutes précédentes ont été beaucoup trop éprouvantes. Le temps semblait si figé que le festival entre Argentins et Égyptiens (voir 1) s’était presque évaporé de nos esprits durant cette soirée interminable. Car oui, le pire, c’est que ce match n’était pas en pleine nuit, mais à seulement 22 heures.

Comment l’Argentine va-t-elle vivre sans Messi ?