L’Espagne fait danser l’Autriche et chasse les doutes

Certains s’interrogeaient sur le niveau de cette équipe ? Lamine Yamal et les siens ont remis les points sur les i en ne laissant aucune chance à l’Autriche (3-0). Sans faire de bruit, Mikel Oyarzabal a encore marqué les esprits avec un doublé et le champion d’Europe en titre s’affirme petit à petit.

Espagne 3-0 Autriche

Buts : Oyarzabal (36e, 89e) et Porro (66e) pour la Roja

Les Espagnols avaient-ils la tête dans le brouillard au moment d’aborder ce seizième de finale contre l’Autriche ? Les nombreuses critiques, venues bien souvent de la presse locale elle-même, n’ont pas fait flancher la bande de Lamine Yamal ce jeudi soir. En très grande forme, le gamin de 18 ans a mené ses troupes vers la qualification et a fait sourire Los Angeles.

Avec sa panoplie de dribbles dévastateurs – petits ponts, crochets et passements de jambes – la graine de star (déjà plus si graine que ça) est venue dynamiter une soirée qui avait pourtant démarré sur un rythme de film d’auteur. Si le gegenpressing si cher au réal’ autrichien Ralf Rangnick a été parfaitement contré, c’est parce que l’Espagne a simplement confisqué le ballon, sans autres effets spéciaux. C’est donc sous les yeux de Javier Bardem, Penelope Cruz et Rosalia (beaucoup trop souvent montrés à l’antenne) que Konrad Laimer s’est pris un bouillon monumental par Yamal. Même s’il n’a pas réussi à trouver la faille, malgré plusieurs incursions très dangereuses dans la surface adverse (2e, 11e, 32e, 44e), l’ailier du Barça a confirmé qu’il y avait une Roja avec et sans lui.

Sans trembler, vraiment ?

Il a d’abord été le visage d’une équipe frustrée par une inefficacité qu’elle ne connaît que trop bien. La volée de Dani Olmo contrée par Mikel Oyarzabal, le penalty réclamé par Yamal et le but refusé à Marc Cucurella pour une faute très légère sur le gardien Alexander Schlager (31e) pouvaient laisser penser que cette partie pourrait ressembler à un piège, d’autant plus quand Michael Gregoritsch a cru ouvrir le score de la tête et semer encore plus le doute dans les crânes ibériques (19e).

C’est finalement l’homme providentiel de ce début de compétition qui est venu rassurer tout le monde : Mikel Oyarzabal, en une touche, simple, basique, pour détourner un centre de Cucurella (1-0, 36e). Désormais sûre de son sujet, la Roja a continué d’accélérer et d’épuiser les coéquipiers de David Alaba, heureux de rester au contact sans franchement savoir comment. Saša Kalajdžić aurait même pu jouer un mauvais tour sur son premier ballon, mais sa tête est passée au-dessus de la transversale espagnole (60e). Dans la foulée, Pedro Porro arrivait à faire le break après un énième mouvement collectif de classe (2-0, 66e), avant qu’Oyarzabal, au cœur d’une défense définitivement dépassée, ne parachève le succès sur une deuxième passe décisive de Cucurella (3-0, 89e). En une touche, évidemment.

Espagne (4-2-3-1) : Simón – Porro, Laporte (Pubill, 90e+3), Cubarsí, Cucurella – Rodri, Pedri (Ruiz, 90e+3) – Baena (Torres, 70e) , Yamal (Gavi, 85e), Olmo (Merino, 70e) – Oyarzabal. Sélectionneur : Luis de la Fuente.

Autriche (4-2-3-1) : A. Schlager – Posch (Prass, 86e), Danso, Alaba, Laimer – Seiwald (Chukwuemeka, 46e), X. Schlager (Grillitsch, 46e) – Wanner, Schmid (Kalajdžić, 60e), Sabitzer – Gregoritsch (Arnautović, 60e). Sélectionneur : Ralf Rangnick.

Revivez Espagne - Autriche (3-0)