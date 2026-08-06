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L’Espagne reste convaincue d’accueillir la finale du Mondial 2030

MJ
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L’Espagne reste convaincue d’accueillir la finale du Mondial 2030

Le Mondial 2030 n’a pas encore commencé que le lieu de la finale est déjà au cœur du débat.  Alors que Gianni Infantino aurait proposé au Maroc d’accueillir le dernier match de la compétition en échange d’un soutien à sa présidence, la ministre espagnole des Sports, Milagros Tolón, reste convaincue que la rencontre aura lieu de ce côté de la Méditerranée.

« Nous avons été très surpris », a-t-elle confié à la Cadena SER, tout en rappelant que la FIFA avait « clairement et catégoriquement » démenti cette information. L’Espagne doit rencontrer l’instance internationale en septembre et compte bien continuer de défendre sa candidature. Pas question de regarder le Maroc soulever la finale avant même le trophée.

Chacun veut sa part du Mondial

Milagros Tolón a rappelé que l’Espagne et le Portugal étaient à l’origine de la candidature avant que le Maroc ne les rejoigne. « L’Espagne a beaucoup à offrir », a-t-elle insisté, estimant qu’il était « impératif » que le dernier match du tournoi se déroule dans son pays. La ministre n’a toutefois pas demandé l’exclusion du Maroc, malgré les appels lancés en ce sens par plusieurs responsables politiques portugais et espagnols.

Le lieu de la finale peut toujours se décider à pile ou face, on gagnera du temps.

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MJ

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