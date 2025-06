Le direct du mercato 2025

D’une capitale à une autre.

L’ex-capitaine du Real Madrid Olga Carmona pose ses valises à Paris et s’engage avec le PSG pour trois saisons jusqu’en 2028, comme l’a annoncé le club. Libre depuis la fin de son aventure madrilène, la latérale gauche de 25 ans était dans les petits papiers du club de la capitale depuis un moment.

Buteuse en finale de la dernière Coupe du monde

Formée à Séville, Carmona a laissé une trace indélébile à la Casa Blanca version féminine, dont elle est devenue la joueuse la plus capée avec 186 apparitions depuis la création de la section en 2020. Une page se tourne, donc, pour celle qui avait offert la Coupe du monde à l’Espagne en 2023 d’un coup de canon en finale contre l’Angleterre.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Olga Carmona. La défenseure internationale espagnole s’est engagée avec le Club de la capitale pour les trois prochaines saisons. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 18, 2025

Sur Instagram, l’Espagnole a confié avoir pris « la décision la plus difficile de [sa] carrière ». Du côté du Real, on dit adieu à « une icône ». À Paris, on accueille un renfort de choix, surtout depuis que Sakina Karchaoui a glissé un cran plus haut sur le terrain.

Les premières bases pour oublier la saison 2024-2025 décevante sont posées.