Un Rennes poussif ramène un point d'Angers

Angers 1-1 Rennes

Buts : Peter (51e) pour le SCO // Lepaul (21e) pour les Rouge et Noir

Finir un match à 11 cette saison à Rennes, c’est fait. Pour gagner en certitudes, il y a encore du boulot.

Une semaine après une rencontre jouée à neuf à Lorient, un Stade rennais très moyen s’est contenté d’un point à Angers (1-1) pour ce qui est le premier match nul du SRFC depuis le 19 octobre 2024 (oui, oui, vous avez bien lu). Les regards étaient forcément braqués sur Estéban Lepaul, mi-applaudi mi-sifflé à l’annonce de son nom dans la composition rennaise, et ils l’ont été un peu plus quand l’ancien du SCO a ouvert le score pour sa première titularisation sous sa nouvelle liquette. Un geste d’attaquant pour venir couper le bon centre de Quentin Merlin, après un immense boulot de Seko Fofana (0-1, 21e). Le bon timing pour voir les supporters angevins manifester leur mécontentement contre la direction, à coups de banderoles, de fumigènes (dont quelques uns lancés sur la pelouse) et de mots fleuris adressés à Saïd Chabane. Ce qui n’a pas démoralisés les joueurs d’Alexandre Dujeux, qui avaient pu remercier Hervé Koffi pour une double parade avant le but (19e) après avoir réussi à poser quelques problèmes à une défense rennaise pas toujours sereine.

Peter prospère

La vingtaine de fans rennais expulsés de la tribune angevine collée au parcage bien rempli (et du stade) pour avoir eu le malheur d’applaudir les visiteurs n’ont pas raté grand-chose jusqu’à la pause, tant le rythme est retombé et que les Rennais ont choisi une gestion stérile pour laisser les Angevins dans le coup. La sanction est tombée après les citrons, les Bretons restant aux vestiaires et laissant le centre de Yassin Belkhdim être repris victorieusement de la tête par Prosper Peter, 18 ans et buteur pour sa première titularisation avec son club formateur (1-1, 51e). Comme quoi, le SCO a encore du monde en attaque, alors que les supporters cherchaient des volontaires pour le poste de numéro 9 et que les Rouge et Noir ont compris, eux aussi, qu’il manquait du talent et de la créativité pour que la deuxième période ressemble à quelque chose.

Angers a donc joué sa chance, Sidiki Cherif ne concluant pas sur un contre (63e) et Belkhdim envoyant sa reprise à côté en première intention après un centre tendu de Raolisoa (68e), qui a cru signer le 2-1 avant d’avoir vu l’arbitre de touche signaler une position de hors-jeu au départ de l’action. Un SCO en confiance face à des Rennais sans connexions et trop brouillons, à l’image de Frankowski, qui a offert une balle de but à Lanroy Machine qui n’a pas cadré (73e). Peu de choses à se mettre sous la dent de l’autre côté du terrain, à part une tentative dans un angle fermé de Merlin (71e) et un coup de caque de Mohamed Kader Meïté à côté (82e). C’est même Angers qui a eu les dernières poussées et qui aurait volontiers ramenés les trois points que Rennes ne méritait pas, ce dimanche, à Raymond Kopa.

Tic tac, tic tac, le mercato sera fermé dans un peu plus de 24 heures.

Angers (3-5-2) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort – Raolisoa, Belkhdim, Mouton (Courcoul, 69e), Belkebla, Ekomié – Peter (Machine, 69e), Chérif (Allevinah, 69e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Rennes (3-5-2) : Samba – Rouault, Jacquet, Brassier (Faye, 83e) – Frankowski, Fofana, Rongier, Blas (Yildirim, 88e), Merlin – Al-Tamari (Meïté, 60e), Lepaul (Rieder, 83e). Entraîneur : Habib Beye.