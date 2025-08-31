Première victoire de la saison pour le Borussia Dortmund

Les soubresauts de la semaine dernière sont derrière eux.

Une semaine après un nul frustrant lors de la première journée de championnat, le Borussia Dortmund s’est largement imposé sur sa pelouse face à l’Union Berlin (3-0), grâce notamment à un doublé de Serhou Guirassy, qui pointe déjà à trois réalisations en deux matchs. D’abord auteur d’un gros raté en un-contre-un face au gardien, l’attaquant guinéen a ouvert le score en renard des surfaces, avant de doubler la mise d’un subtil piqué après un une-deux qu’il a lui-même initié d’une belle talonnade. Felix Nmecha s’est ensuite chargé d’alourdir la marque d’une lourde frappe après un corner mal dégagé. Avec quatre points, le BvB pointe à la quatrième place, à deux points de Bayern.

📸 - GUIRASSY WITH A BACK-HEEL IN THE BUILD UP AND A CHIP TO FINISH — PURE CLASS! pic.twitter.com/Yxy6EbDCLj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 31, 2025

La saison est enfin lancée dans la Ruhr !

Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund