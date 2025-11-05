S’abonner au mag
Mats Hummels chambre le PSG

Foutue nostalgie.

Mardi soir, Mats Hummels était bien installé dans les tribunes du Parc des princes et a savouré la victoire du Bayern face au PSG (1-2). Aujourd’hui consultant, le défenseur central fraîchement retraité s’est surtout remémoré de bons souvenirs dans la capitale française.

La France lui va si bien

Celui qui a jonglé toute sa carrière entre les maillots du Bayern et de Dortmund a surtout marqué les esprits sous les couleurs du Borussia face au PSG. Lors de sa dernière virée parisienne, en mai 2024, il avait placé sa tête pour tromper Gianluigi Donnarumma (0-1) et qualifier les Jaune et Noir pour la finale de la Ligue des champions 2023.

Un brin chambreur, Hummels, qui avait déjà réduit à néant les espoirs français en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 (0-1), s’est permis d’enfoncer le clou. Sur X, il a pris en photo la pelouse du Parc et a écrit : « Les corners ici me manquent. » Le Borussia Dortmund n’a pas manqué l’occasion d’ajouter un scud, répondant : « Pareil. »

Un vrai missile à tête chercheuse.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

