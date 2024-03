Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale

Des retrouvailles et des titans.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on va se régaler. Luis Enrique retrouvera la Catalogne : son PSG affrontera le FC Barcelone, pour une belle après les doubles confrontations de 2017 et 2021.

Il y aura des chocs de partout, sans trop de surprise. Tous les regards seront tournés vers Real Madrid-Manchester City, comme lors des deux dernières éditions. Les Citizens avaient sorti les Espagnols en demi-finales la saison passée. C’est un autre classique, qui sent plutôt les années 2010 : Arsenal-Bayern Munich. Une occasion pour les Gunners de chasser les vieux démons, eux qui ont perdu leurs trois dernières rencontres face au Rekordmeister en Ligue des champions sur le même score de… 5-1. Enfin, l’Atlético de Madrid a hérité du Borussia Dortmund pour une opposition ouverte, même si Antoine Griezmann et ses copains partiront sans doute favoris.

Vivement avril !

Les affiches des quarts de finale :

Arsenal FC – Bayern Munich

Atlético de Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Barcelone

Ligue des champions : Thomas Müller attend Kai Havertz au tournant