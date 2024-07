Face à la chaleur, Thierry Henry a sa tactique

Plus de 30 degrés.

Telle est la température attendue ce mercredi à Marseille, jour et lieu de match pour l’équipe de France U23. Les Bleuets démarrent en effet leurs Jeux olympiques, avec une rencontre attendue contre les États-Unis. Mais la météo n’inquiète pas Thierry Henry, le sélectionneur ayant avancé sa réflexion en conférence de presse : « Je ne peux pas contrôler la température. Mais si tu ne perds pas la balle, tu cours moins et il y a moins de transitions. »

Le coach de l’EDF, plutôt serein en apparence, a également estimé que son groupe était « très bien physiquement et prêt, mais seul le terrain répondra à cette question. Après, le premier match et les résultats font que ça peut peut-être changer. C’est pour ça que je dis que je pense qu’on est prêts, tu penses toujours être prêt et tu penses toujours pouvoir gagner. Je reste mesuré, mais c’est plutôt pas mal ».

En tout cas, le technicien sait ce qui l’attend en cas de mauvaise surprise…

