Sankt Pauli récolte 27 millions d’euros en vendant son stade à ses supporters

Quand on dit que les places au stade sont de plus en plus chères.

En plus de ne plus entendre son hymne « Das Herz von St. Pauli », le club de Sankt Pauli, quinzième de Bundesliga, bouleverse les habitudes dans son stade. Afin d’apporter de l’ordre dans ses finances, le club d’Hambourg avait pris la décision de mettre en vente plus de 20 000 actions à 850 euros de leur Millerntor-Stadion.

Opération mise en place en septembre dernier, les actions sont réunies sous une coopérative, un modèle alors inédit en Allemagne. Une initiative qui a fait des émules, puisque Schalke a lancé sa propre organisation dans la foulée. Au bout de cinq mois, la recherche de fonds fut un immense succès, 21 000 adhérents ayant permis d’encaisser 27 millions d’euros.

Les pirates ont trouvé leur trésor

Alors que désormais le stade sera loué au club par ses propres supporters, Wilken Engelbracht, le directeur commercial du FC Sankt Pauli, rêve plus grand : « Avec la reprise du stade, le club pourra réduire ses dettes bien plus rapidement mais aussi investir dans de nouveaux projets. » De belles promesses pour les Freibeuters (Corsaires en allemand, le club ayant même le Jolly Roger en tant qu’emblème), connus pour leur ferveur ainsi que leurs positions anticapitalistes et antifascistes très marquées.

On sait jamais, si John Textor a besoin de fonds.

Le Bayern reprend ses distances en tête de la Bundesliga