Patrick Dorgu et Manchester United dominent Newcastle

Manchester United 1-0 Newcastle

But : Dorgu (25ᵉ)

L’éclair de Patrick et puis c’est tout.

Dans l’unique rencontre du Boxing Day 2025, Manchester United a dominé Newcastle ce vendredi soir (1-0). Malgré l’absence de son homme à tout faire Bruno Fernandes, les Red Devils se montrent conquérants d’entrée de jeu, même si Senne Lammens a réalisé un petit exploit en détournant la tête décroisée de Bruno Guimaraes au premier poteau (12ᵉ). Suite à une longue touche de Diogo Dalot, Nick Woltemade tente de dégager le cuir de la tête mais Patrick Dorgu surgit et claque une volée du gauche qui trompe Aaron Ramsdale (1-0, 25ᵉ). Son premier but sous le maillot mancunien.

PATRICK DORGU LANCE MANCHESTER UNITED À OLD TRAFFORD ☄️ Les Red Devils prennent les devants face à Newcastle en ce soir de Boxing Day 👹#MUNNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/V5SXG7wb21 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2025

Le bal de la maladresse

Gênés par leur défense bancale et à la peine offensivement, les Magpies pensent couler quand Benjamin Šeško part seul au but, mais l’attaquant slovène trouve la transversale de Ramsdale, qui était battu (60ᵉ). Dans la foulée, Lewis Hall pense libérer les siens d’un magnifique lob lointain mais sa tentative échoue également sur la barre (62ᵉ). Trop imprécise devant les cages, la bande à Eddie Howe reste en vie dans cette rencontre mais passe tout près de la correctionnelle quand Dalot, pourtant seul face au portier adverse, frappe au-dessus des cages (73ᵉ). Newcastle confisque le ballon mais n’arrive pas à faire la différence malgré les efforts d’Anthony Gordon. Les Red Devils l’emportent et rebondissent après deux rencontres sans succès. Grâce à ce succès, les hommes de Rúben Amorim chippent la cinquième place à Liverpool tandis que les Magpies stagnent à la 11ᵉ place.

Pas folichon ce Boxing Day.

Mais qui a tué le Boxing Day ?