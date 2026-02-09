Le nom de Franck Ribéry serait dans les Epstein files

Sombre affaire. Des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure, ont été rendus publics ce mois de février. Ils révèlent des liens avec le multimillionnaire, sans forcément que les personnalités associées à l’Américain ne soient répréhensibles pour des crimes liés au pédocriminel mort en détention en 2019. Si le football n’échappe pas à ce scandale mondial, qui touche également de nombreuses célébrités, hommes d’affaires ou politiques, comme Jack Lang en France, un nouveau nom apparaît dans les documents : Franck Ribéry.

Son nom serait mentionné dans les documents

Le nom du joueur apparaît dans le document publié par le ministère de la Justice américain, comme le pointe SB Nation, média sportif américain en ligne. Le document mentionne la phrase suivante : « À […] vers […], Franck Ribéry a essayé de me frapper alors que j’étais dans mon jardin et qu’il avait obtenu mon numéro et mon adresse. Des policiers de […] l’ont encerclé et l’ont ramené à sa voiture. »

Plus loin dans le dossier, le nom de Franck Ribéry est associé à ceux de Karim Benzema et de Sylvain Cormier, ancien avocat de l’ancien attaquant du Real Madrid. SB Nation rapporte également ces paroles : « J’ai vu approcher de moi après ma majorité vers […] et les années suivantes, des personnes telles que Franck Ribéry, dont l’appartenance au monde de la prostitution n’est plus à prouver, par l’intermédiaire de son avocat pénaliste à Lyon [supprimé], j’ai été frappé par ce dernier, il m’a dit : “C’est Franck qui me demande de faire ça !” » Reste désormais à connaître les suites de cette histoire, et l’éventuel degré d’implication de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Près de 3 millions de documents sont issus de l’affaire Epstein.

