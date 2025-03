Franck Ribéry : « On aurait pu me couper la jambe »

Ch’ti Franck passe à table.

Dans un long entretien publié par L’Équipe ce vendredi soir, effectué à son domicile en Allemagne, Franck Ribéry est sorti du silence pour la première fois pour un média français depuis la fin de sa carrière en 2023. L’ancienne star du Bayern et des Bleus, qui aura 42 ans en avril, donne d’abord les raisons de la fin de son aventure chez les pros alors qu’il évoluait à la Salernitana, en Serie A. « J’ai eu de plus en plus mal au genou. Je n’étais plus dans l’entraînement entre les matchs, mais dans la récupération pour me préserver. Je prenais deux jours de repos, puis trois ou quatre. J’ai perdu le rythme pour m’économiser. Puis les examens ont révélé que je n’avais plus de cartilage. Je suis passé sur le billard en Autriche. L’opération s’est bien passée, avec la pose d’une plaque à l’intérieur. Puis j’ai eu une grosse infection près de cinq mois après. Pendant deux mois, j’ai pris des comprimés. On a enlevé la plaque. L’infection m’avait rongé. C’était tellement grave que j’avais des trous dans la jambe. J’avais chopé un staphylocoque doré. Je suis entré aux urgences à l’hôpital en Autriche pendant douze jours. J’ai vraiment eu peur. On aurait pu me couper la jambe. Le chirurgien a été fantastique. Alors quand je rejoue avec les anciens comme avec mon petit, quelque part, je revis ! »

Également lancé sur le Ballon d’or qui lui a échappé en 2013, l’ancien Marseillais persiste et signe : il aurait dû recevoir la précieuse breloque malgré les présences de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « J’ai tout eu sauf ça cette année-là : la Ligue des champions, le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne, le Championnat du monde des clubs, le titre de meilleur joueur européen… C’était l’année parfaite. Je ne pouvais pas faire mieux. Ce Ballon d’or restera à jamais une injustice. Je cherche encore l’explication, même si certains m’en ont donné. Je ne comprendrai jamais qu’on ait repoussé la clôture du scrutin de plus de quinze jours… J’étais en tête chez les journalistes. Si le vote avait été le même qu’aujourd’hui, j’aurais gagné. Mais Messi et Cristiano Ronaldo m’ont toujours montré du respect. Ils savaient que j’étais à leur table. En toute humilité, en 2013, je n’avais rien à leur envier. »

Un brin de chance, peut-être ?

