Jonathan David encore décisif pour la Juve

Parme 1-4 Juventus

Buts : Cambiaso CSC (51e) pour Parme // Bremer (14e et 54e), McKennie (37e) et David (64e) pour la Juventus

Un but supplémentaire et une passe décisive de plus, pour Jonathan David ! En déplacement sur le terrain de Parme à l’occasion de la 23e journée de Serie A, la Juventus a vu son attaquant participer activement à sa large victoire. L’ancien avant-centre de Lille a d’abord offert le troisième but de son équipe à Gleison Bremer d’une tête qui serait sûrement allée au fond des filets sans l’intervention du défenseur, puis il a inscrit le quatrième en renard des surfaces.

Doublé pour Bremer

Avant ces réalisations inscrites dans le second acte, la Vieille Dame avait déjà fait la différence dans le premier : Bremer a en effet ouvert le score d’un coup de casque envoyé au quart d’heure de jeu, alors que Weston McKennie s’est occupé du break à la suite d’un bon centre de Pierre Kalulu (trouvé par… David). Seule fausse note, côté visiteurs : le pion d’Andrea Cambiaso marqué contre son camp juste après la pause, qui aurait pu tout relancer. Au lieu de ça, la Juve reste très proche du podium. Et avec la manière !

🇨🇦⭐️ | Jonathan David ENCORE BUTEUR, l’ancien lillois est EN FEU ! 🔥 La Juve est INTRAITABLE, Luciano Spalletti 🇮🇹 a métamorphosé cette équipe ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#ParmaJuventus pic.twitter.com/NRTuEa5jnj — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2026

