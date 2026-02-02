S’abonner au mag
Sombath et Karchaoui au soutien de Gaëtane Thiney

En 2026. Après les propos sexistes de Daniel Bravo à l’antenne de Bein Sports samedi, Gaëtane Thiney, cible de l’attaque, a reçu des messages de soutien. Alice Sombath, défenseuse de l’OL Lyonnes, a affirmé qu’il est « déplacé de parler de la femme de cette manière-là, en 2026 ».

« Ce sont des paroles maladroites, j’espère qu’il ne le pensait pas au fond, a également réagi Sakina Karchaoui à L’Équipe, en marge de la victoire de l’OL Lyonnes au Parc des Princes. Mais bon, si ça a été dit, c’est que ça a été pensé. Gaëtane est quelqu’un d’exceptionnel, je l’ai connue en équipe de France. Elle connaît très bien le foot, sa place est méritée. J’espère qu’elle peut passer au-dessus de tout cela malgré les propos sexistes qui ont pu se dire. »

Daniel Bravo suspendu

Plus tôt, le Paris FC avait condamné les propos du commentateur phare de Bein Sports, suspendu depuis. « Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, a de son côté réagi la chaîne, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. »

Deux semaines après les insultes envers Vanessa Le Moigne, il est bien triste de voir que le monde du foot ne grandit pas.

Le PSG puni par une de ses anciennes joueuses contre l’OL Lyonnes

