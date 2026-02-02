Sombath et Karchaoui au soutien de Gaëtane Thiney

En 2026. Après les propos sexistes de Daniel Bravo à l’antenne de Bein Sports samedi, Gaëtane Thiney, cible de l’attaque, a reçu des messages de soutien. Alice Sombath, défenseuse de l’OL Lyonnes, a affirmé qu’il est « déplacé de parler de la femme de cette manière-là, en 2026 ».

« Ce sont des paroles maladroites, j’espère qu’il ne le pensait pas au fond, a également réagi Sakina Karchaoui à L’Équipe, en marge de la victoire de l’OL Lyonnes au Parc des Princes. Mais bon, si ça a été dit, c’est que ça a été pensé. Gaëtane est quelqu’un d’exceptionnel, je l’ai connue en équipe de France. Elle connaît très bien le foot, sa place est méritée. J’espère qu’elle peut passer au-dessus de tout cela malgré les propos sexistes qui ont pu se dire. »

Daniel Bravo suspendu

Plus tôt, le Paris FC avait condamné les propos du commentateur phare de Bein Sports, suspendu depuis. « Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, a de son côté réagi la chaîne, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. »

Deux semaines après les insultes envers Vanessa Le Moigne, il est bien triste de voir que le monde du foot ne grandit pas.

