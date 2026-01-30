S’abonner au mag
Un match de Ligue 1 entre Monaco et le PSG en barrages

Le PSG et Monaco connaissent désormais leur adversaire en barrage

Les jeux sont faits. Onzième de la phase de Ligue, le PSG est contraint de disputer un barrage s’il veut entrevoir les huitièmes de finale. Si l’année dernière, le club de la capitale était tombé sur le Stade brestois (effacé sans difficulté), les options sur la tables ressemblaient cette fois à un grand écart géographique : soit un nouveau duel domestique avec l’AS Monaco (21e) soit un déplacement aux confins de l’Europe, face aux Azerbaïdjanais de Qarabağ (22e). Pour le club princier, Newcastle United (12e) pouvait être l’alternative.

Il n’y aura qu’un club français en huitièmes de finale

Après le tirage au sort effectué ce vendredi par la main Robert Pirès, les Parisiens n’auront pas à les 5 heures d’avion pour atteindre les rives de la mer Caspienne puisque c’est l’AS Monaco qui se présentera face à eux. Une équipe qui a les clé pour embêter les champions d’Europe puisqu’elle avait remporté son match de championnat 1-0 fin novembre.

Autre enseignement, les deux clubs de Ligue 1 se retrouvent dans la même partie de tableau que la Juventus et le Real Madrid. Les match aller auront donc lieu le 17 ou 18 février, alors que le retour sera la semaine suivante, le 24 ou 25 février.

En direct sur Ligue 1+ du coup ?

Ces éliminations épiques des clubs français en Coupes d’Europe

