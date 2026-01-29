Toutes les informations sur le tirage au sort des barrages de Ligue des champions

Un rendez-vous sans l’OM. La semaine de Ligue des champions n’est pas totalement terminée, les barragistes ont noté qu’ils seront fixés vendredi midi (à 12 heures), lors d’un tirage au sort qui aura lieu à Nyon et qui sera diffusé en direct sur le site de l’UEFA et Canal+. Alors, quel mode d’emploi ?

Les huit équipes les mieux classées de la phase de ligue (Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, Sporting et Manchester City) sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Les huit autres qualifiés seront déterminés lors des barrages.

Un barrage 100% Ligue 1 en ligne de mire ?

Les affiches à venir dépendent du classement de la phase de ligue, l’UEFA associant les équipes voisines au classement en paires, lesquelles affrontent ensuite une autre paire. Concrètement, la paire des 9e et 10e affronte celle des 23e et 24e, les 11e et 12e jouent contre les 21e et 22e, les 13e et 14e contre les 19e et 20e, et enfin les 15e et 16e face aux 17e et 18e. Chaque équipe connaît donc déjà ses deux adversaires potentiels.

Le Paris Saint-Germain (11e) pourrait ainsi affronter l’AS Monaco (21e) ou le Qarabağ FK (22e). De leur côté, les Monégasques joueront donc soit contre le PSG, soit contre Newcastle (12e). Autre certitude : Paris disputera le match retour à domicile, contrairement à Monaco.

Un vrai dépaysement ou un match de Ligue 1, à Paris de choisir.

