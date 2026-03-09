S’abonner au mag
Quand l’ancien Rennais Tomáš Koubek envoie un ballon sur un balcon

CT
Un ancien de Ligue 1 rend hommage au XV de France. Tomáš Koubek s’est illustré ce week-end dans le championnat tchèque, lors du déplacement du Slovan Liberec à Bohemians, ce dimanche.

Sur une passe en retrait d’un de ses partenaires, l’ex-gardien du Stade rennais s’est empressé vers le ballon pour l’empêcher de sortir en corner. Il a réussi à dégager la chique à temps, mais l’a envoyée hors des limites du terrain… dans le balcon d’un immeuble situé aux abords du stade. Un vrai compas dans l’œil.

Voilà une bonne manière d’avoir des nouvelles du portier désormais âgé de 33 ans, connu pour son sprint dantesque au Stade de France lors du sacre de Rennes contre le PSG en Coupe de France en 2019. Après un passage loin d’être mémorable à Augsbourg, l’international tchèque a fait son retour au pays l’été dernier.

Koubek, Koubiak ou les deux.

CT

