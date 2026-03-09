José Mourinho voit rouge et s’embrouille avec Lucho González

In big trouble. José Mourinho a encore une fois vu rouge ce week-end. Lors du Clássico entre son Benfica et le FC Porto (2-2), l’entraîneur portugais s’est fait exclure pour avoir dégagé le ballon vers le banc adverse au moment où son joueur, Leandro Barreiro, a égalisé.

Mourinho a une autre version des faits : « L’arbitre prétend m’avoir expulsé parce que j’aurais tiré en direction du banc du FC Porto, ce qui est totalement faux. […] J’ai tiré vers les tribunes, une façon de célébrer et d’offrir le ballon à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très bon techniquement, mais c’était bien destiné aux tribunes. »

Pour Lucho, Mourinho est un « traître »

L’entraîneur adjoint de Porto, le légendaire Lucho González, a également été exclu. Pendant toute la rencontre, et même avant, l’Argentin s’est embrouillé avec Mourinho, lui reprochant d’être un traître. Le Portugais avait entraîné Porto entre 2002 et 2004.

« Il m’a traité de traître une cinquantaine de fois dans le tunnel. J’aimerais bien qu’il s’explique : traître de quoi ? J’étais au FC Porto, j’ai tout donné au FC Porto, rouspète Mourinho. Un collègue me traite de traître ? Traître de quoi ? Parce que je donne tout pour Benfica ? Je n’ai pas apprécié. J’ai été expulsé à tort. Le quatrième arbitre a fait un travail déplorable tout au long du match. »

L’histoire d’amour folle entre le Mou et les arbitres.

