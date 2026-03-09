« Ce match nul est un mal pour un bien », assure Paulo Fonseca

La positive attitude. Malgré la série en championnat de trois matchs sans victoire et l’élimination en Coupe de France face à Lens (2-2, 4 TAB 5), Paulo Fonseca tient à tempérer la déception.

La Ligue Europa comme salut

S’il ne voulait pas parler après la défaite lors de l’Olympico, le technicien lyonnais s’est montré beaucoup plus affuble face aux journalistes dimanche soir après le match nul face au Paris FC (1-1). « Ce match nul n’est pas bon. Nous voulions l’emporter. Mais nous devons comprendre les circonstances du moment et les solutions que nous avons. Et rester positifs. Nous sommes encore en bonne position au classement. Nous avons un match important à disputer en Ligue Europa (jeudi à Vigo). Nous devons récupérer des joueurs blessés importants pour nous. Il y a de la fatigue pour ceux qui ont joué ces derniers jours », assure-t-il.

Conscient de l’effectif limité qu’il possède actuellement à cause de l’important nombre de blessés dans les rangs rhodaniens, l’ancien coach du LOSC a toutefois salué la performance de ses joueurs : « Finalement, ce match nul (1-1) est un mal pour un bien. Dans le contenu, nous sommes parvenus à nous approcher de la surface de réparation adverse. Mais nous n’avons pas de joueurs de profondeur, forts en un contre un, capables de prendre des initiatives individuelles. On a bien fait les choses, on a fait des centres, mais il n’y avait pas dans la surface des joueurs très forts en ce moment. » Même si les évènements commencent à se corser pour les Gones, l’OL reste quatrième à égalité de points (46) avec Marseille, une satisfaction pour le board lyonnais : « Les joueurs restent positifs dans le vestiaire. Nous n’allons pas entrer dans une période dite dramatique. Il n’y a pas de raison pour ça. »

Le théorème des Olympiques est relancé.

