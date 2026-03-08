S’abonner au mag
  • Serie A
  • J28
  • AC Milan-Inter (1-0)

L'AC Milan remporte le derby et relance la course au titre

L’AC Milan remporte le derby et relance la course au titre

AC Milan 1-0 Inter

But : Estupiñán (35e)

En Italie non plus, la course au titre n’est pas pliée. Au terme d’un derby de la Madonnina indécis jusqu’au bout, l’AC Milan a réussi à faire tomber son rival honni de l’Inter pour réduire à sept points l’écart en tête de la Serie A (1-0). Henrikh Mkhitaryan est pourtant tout proche d’ouvrir le score à l’issue d’une magnifique chevauchée plein axe, mais il bute finalement sur Mike Maignan. Dommage pour les Intéristes, puisque la partie bascule quelques minutes plus tard. Servi sur la gauche de la surface, Pervis Estupiñán peut battre Yann Sommer en angle fermé (1-0, 35e).

Si Rafael Leão manque de plier l’affaire au retour des vestiaires, l’Inter pousse pour revenir pendant une large partie du second acte. Mais paie son manque de poids offensif. Federico Dimarco et consorts n’y arrivent pas et les minutes filent. Jusqu’à cette drôle de situation sur corner dans le temps additionnel : M. Doveri avait déjà sifflé une faute avant que les Nerazzurri ne marquent sur cette ultime opportunité. Refusé. Avec cette victoire, les Rossoneri confortent leur deuxième place et reviennent à sept longueurs de leur adversaire du soir, toujours solide leader du championnat.

Elle est à combien, la cote pour que le trophée parte à Milan en mai ?

