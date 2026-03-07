S’abonner au mag
AC Milan-Inter devrait être le match le plus lucratif de l’histoire de la Serie A

Déjà historique. Quoiqu’il arrive ce dimanche soir, le derby della Madonnina va entrer dans l’histoire. Lors de ce nouveau choc entre l’AC Milan et l’Inter Milan, les recettes de billetterie dépasseront les 8,7 millions d’euros selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le précédent record n’est pas vieux puisqu’il remonte au derby aller, où les Rossoneri l’avaient emporté (0-1) avec 8 649 494 €. Toutefois, toujours selon la source italienne, la barre des 9 millions ne sera pas dépassée.

Une rencontre qui peut être décisive

Avec plus de 75 500 supporters attendus, il est impossible depuis plusieurs jours de trouver une place à San Siro. Surtout que le derby milanais, qui sera visible dans plus de 200 pays, pourrait être décisif dans la course au titre. Avec dix points d’avance sur l’AC Milan, l’Inter pourrait, en cas de victoire dans cette 28ᵉ journée, définitivement prendre le large et faire un grand pas vers le titre.

