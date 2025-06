Une dizaine d'ultras du Milan et de l'Inter condamnés à de la prison ferme

La justice italienne, ça ne rigole pas.

Selon les informations de l’AFP, relayées par L’Équipe, seize supporters ultras de l’Inter Milan et de l’AC Milan ont été condamnés à des peines de prison ferme, certaines allant jusqu’à dix ans, à l’issue d’un procès qui vise à lutter contre la criminalité organisée autour du stade San Siro.

Les chefs d’accusation portent sur la revente illégale de billets, la gestion mafieuse de parkings et de stands, ainsi que des pots-de-vin pour permettre l’entrée de personnes sans billet lors des matchs.

Une condamnation pour meurtre

Andrea Beretta, ancien leader de la « Curva Nord » de l’Inter, fait partie des principaux condamnés. Il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs avec circonstances aggravantes mafieuses et du meurtre d’Antonio Bellocco, un autre chef ultra lié au crime organisé, en septembre 2024. Beretta a collaboré avec la justice, ce qui a permis l’arrestation de plusieurs autres ultras des deux clubs milanais.

Deux autres figures majeures, Luca Lucci, chef de la « Curva Sud » de l’AC Milan, et son homme de main Daniele Cataldo, ont également été condamnés à dix ans de prison pour association de malfaiteurs et tentative de meurtre sur un rival en 2019. L’Inter et l’AC Milan, parties civiles au procès, recevront chacun 50 000 euros de dommages et intérêts, tandis que la Ligue italienne de football professionnel percevra 20 000 euros.

Certainement les descendants de Luca Changretta.

