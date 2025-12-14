Le Real Madrid se fait peur, mais s’impose à Alavés

Alavés 1-2 Real Madrid

Buts : Vicente (69e) pour Alavés // Mbappé (24e) et Rodrygo (76e) pour le Real Madrid

Xabi Alonso peut souffler.

Sur un siège éjectable après deux défaites consécutives à Bernabéu face au Celta de Vigo (1-2) et Manchester City (1-2), Xabi Alonso s’est offert un petit sursis avec cette victoire du Real Madrid sur la pelouse d’Alavés à l’Estadio Mendizorrotza (1-2). Ironie du sort, c’est Rodrygo, sur qui il ne comptait pas en début de saison, qui lui a sauvé les fesses.

Tout avait parfaitement débuté pour le Real Madrid avec l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Incertain, le Français a finalement tenu sa place et n’a pas semblé gêné au moment d’envoyer une sacoche au fond des filets après une superbe ouverture de Jude Bellingham (0-1, 24e). Passeur décisif, l’Anglais pensait ouvrir le score dans la foulée, mais l’arbitre a signalé une faute de main de sa part sur son amorti (27e).

Un héros nommé Rodrygo

Xabi Alonso peut alors souffler, mais il sait que son équipe n’est jamais à l’abri cette saison. Et l’Espagnol a raison, puisque Thibaut Courtois est obligé de sortir le grand jeu devant Lucas Boyé en faisant un arrêt à la Thierry Omeyer (45e). Le portier belge ne peut en revanche rien faire sur cette frappe de Carlos Vicente trouvé dans le dos de la défense madrilène (1-1, 68e). Et alors qu’Alavés était tout proche de prendre l’avantage sans un gros retour de Raúl Asencio, le Real Madrid punit en contre. Lancé côté gauche, Vinícius se débarrasse de son adversaire avant de servir Rodrygo de l’extérieur du pied (1-2, 76e).

Cette fois-ci, Xabi Alonso peut vraiment souffler.

