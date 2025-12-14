L’Inter dompte le Genoa et prend les commandes de la Serie A

Genoa 1-2 Inter

Buts : Vitinha (69e) pour le Genoa // Bisseck (6e) et L. Martínez (38e) pour l’Inter

L’Italie a un nouveau patron.

L’AC Milan accroché, Naples battu, l’Inter se savait capable de prendre la première place de Serie A en cas de succès à Gênes. Mission accomplie pour les Nerazzuri, grâce à Yann Bisseck et Lautaro Martínez (1-2). Le défenseur n’a d’ailleurs besoin que de quelques minutes pour débloquer le tableau d’affichage, d’une frappe à ras de terre au premier poteau (0-1, 6e). Avant d’être imité par son compère argentin, d’un missile croisé soudain dans la foulée d’un relais avec Petar Sučić (0-2, 38e).

Vitinha ne suffit pas

Les Intéristes, qui auraient également pu bénéficier d’un penalty, sont à leur main dans ce premier acte malgré quelques absences. Mais se font peur peu après l’heure de jeu, l’ancien marseillais Vitinha parvenant à se faufiler pour aller dribbler Yann Sommer et terminer dans le but vide (1-2, 69e). Sans conséquences pour les vice-champions d’Europe, appliqués pour ne pas se mettre en danger dans la fin de partie, malgré une parade du même Sommer devant Caleb Ekuban. Les voilà récompensés par un fauteuil de leader, à quelques jours des Fêtes.

Profitons car c’est devenu rare, un championnat serré au sommet.

