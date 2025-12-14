S’abonner au mag
Un possible futur adversaire de la France à la Coupe du monde change de coach

La France attend son adversaire.

Dans le groupe du Sénégal et de la Norvège à la Coupe du monde, l’équipe de France ne connaît toujours pas l’identité de la quatrième équipe. Seule certitude, cette dernière sera soit la Bolivie, soit l’Irak ou soit le Suriname, les trois équipes s’affrontant dans un barrage en mars 2026. Et si Stanley Menzo a réussi l’exploit de qualifier le Suriname pour ce barrage intercontinental, cela n’a visiblement pas suffi à la fédération qui aurait préféré une qualification directe. Résultat, l’ancien gardien des Pays-Bas a été remplacé par Henk ten Cate (71 ans).

Un passage au Barça et à Chelsea

Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal. Henk ten Cate a pas mal bourlingué en Europe (Go Ahead Eagles, MTK Budapest, Ajax, Panathinaikos) et en Asie (Al-Ahli Dubaï, Shandong Luneng, Al-Ittihad) depuis ses débuts sur un banc en…1990. Et si sa carrière d’entraîneur principal n’a jamais été un immense succès, ce n’est pas le cas de sa carrière d’adjoint qui l’a vu être dans le staff de Frank Rijkaard à Barcelone (2003-2006) et d’Avram Grant à Chelsea (2007-2008).

Il aurait peut-être donc fallu le mettre adjoint de Stanley Menzo.

On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

