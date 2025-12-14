S’abonner au mag
Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle

TB
Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle

Alerte bijou.

Un coup de casque puis un penalty tardif d’Erling Haaland et une frappe au sol parfaitement placée de Phil Foden : il n’en fallait pas plus pour permettre à Manchester City de s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace (0-3). Malgré une frayeur sur une sortie musclée mais jugée dans les règles de Gianluigi Donnarumma devant Jean-Philippe Mateta ou un poteau trouvé par Adam Wharton, les Cityzens recollent à deux petits points d’Arsenal. Mais en ce dimanche après-midi, c’est à Nottingham qu’il fallait être pour le côté « waouh », offert par un certain Callum Hudson-Odoi. Déjà auteur de l’ouverture du score, l’Anglais y est allé d’un centre tir splendide pour s’offrir un doublé au retour des vestiaires et montrer la voie à Forest contre Tottenham (3-0).

Sunderland s’offre le derby

Toujours plus au nord, Sunderland a repris sa marche en avant en venant à bout de Newcastle pour le grand retour du derby entre voisins honnis. À tel point que les Blacks Cats avaient refusé d’écrire le nom de leur adversaire sur le tableau d’affichage du Stadium of Light, écrivant simplement « visitors ». Un panneau sur lequel les Magpies n’ont rien eu à inscrire, la partie se jouant sur un malheureux contre son camp de Nick Woltemade (1-0). Enfin, Aston Villa est allé renverser West Ham chez lui grâce notamment à un autre doublé, signé Morgan Rogers (2-3).

  Crystal Palace 0-3 Manchester City

Buts : Haaland (41e et 89e SP) et Foden (69e)

  Nottingham Forest 3-0 Tottenham

Buts : Hudson-Odoi (28e et 50e) et Sangaré (79e)

  Sunderland 1-0 Newcastle

But : Woltemade (46e CSC)

  West Ham 2-3 Aston Villa

Buts : Fernandes (1re) et Bowen (24e) pour les Hammers // Mavropanos (9e CSC) et Rogers (50e et 79e)

Rayan Cherki, pour la liberté du geste

TB

