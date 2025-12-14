S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J14
  • Fribourg-Dortmund (1-1)

Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou

TB
  Fribourg 1-1 Borussia Dortmund

Buts : Höler (75e) pour Fribourg // Bensebaini (31e) pour le BvB

Expulsion : Bellingham (53e) pour le BvB

Un partout, balle au centre.

Devant et maître de son sujet, le Borussia Dortmund s’est sabordé à Fribourg avec l’expulsion de Jobe Bellingham. Résultat des courses : un nul qui l’empêche de chiper la deuxième place de Bundesliga au RB Leipzig (1-1). Ramy Bensebaini avait pourtant idéalement lancé les Schwarz-Gelben en profitant d’un coup de billard sur un long coup-franc (0-1, 31e).

Le mauvais geste de Bellingham, le bijou d’Höler

Mais le tournant de la partie restera ce geste d’humeur de Jobe Bellingham, prié de retourner prématurément aux vestiaires dès la reprise. À dix, la situation n’est plus la même pour les visiteurs et Fribourg revient grâce au but du week-end, tout simplement. Trouvé dos au but, Lucas Höler monte le ballon sur son contrôle et envoie une volée splendide en se retournant pour égaliser (1-1, 75e). Igor Matanović voit lui son but refusé pour hors-jeu, et les locaux ne parviennent pas à complétement renverser le scénario de l’après-midi.

Un tel but, ça pourrait compter double, non ?

Dortmund pique la Ligue des champions à Fribourg, Mayence sera européen

TB

