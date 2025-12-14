Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou

Fribourg 1-1 Borussia Dortmund

Buts : Höler (75e) pour Fribourg // Bensebaini (31e) pour le BvB

Expulsion : Bellingham (53e) pour le BvB

Un partout, balle au centre.

Devant et maître de son sujet, le Borussia Dortmund s’est sabordé à Fribourg avec l’expulsion de Jobe Bellingham. Résultat des courses : un nul qui l’empêche de chiper la deuxième place de Bundesliga au RB Leipzig (1-1). Ramy Bensebaini avait pourtant idéalement lancé les Schwarz-Gelben en profitant d’un coup de billard sur un long coup-franc (0-1, 31e).

🇩🇪🔴 Friburgo 1-1 Borussia Dortmund | Bundesliga BUENO PERO QUE INCREÍBLE GOLAZO DE LUCAS HOLER PARA EL EMPATE CONTROL, VOLEA Y AL ÁNGULO, TREMENDO 🔥pic.twitter.com/Nv7oks8WqO — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 14, 2025

Le mauvais geste de Bellingham, le bijou d’Höler

Mais le tournant de la partie restera ce geste d’humeur de Jobe Bellingham, prié de retourner prématurément aux vestiaires dès la reprise. À dix, la situation n’est plus la même pour les visiteurs et Fribourg revient grâce au but du week-end, tout simplement. Trouvé dos au but, Lucas Höler monte le ballon sur son contrôle et envoie une volée splendide en se retournant pour égaliser (1-1, 75e). Igor Matanović voit lui son but refusé pour hors-jeu, et les locaux ne parviennent pas à complétement renverser le scénario de l’après-midi.

Un tel but, ça pourrait compter double, non ?

