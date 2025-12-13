S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J14
  • Bayer Leverkusen-Cologne (2-0)

Un Français de l'étranger marque d'un coup du scorpion !

Un Français de l’étranger marque d’un coup du scorpion !

C’est quoi ce but de fou ?

On tient déjà sûrement le but du week-end en Europe. Il a été inscrit ce samedi en début de soirée par Martin Terrier, auteur d’un sublime coup du scorpion avec le Bayer Leverkusen, qui vient tout juste de s’imposer à domicile contre Cologne (2-0). Servi dans son dos sur un centre puissant à mi-hauteur, l’attaquant français a su rattraper le ballon d’un geste ultra-spontané, lobant le gardien de Cologne Marvin Schwabe.

Un but d’anthologie qui va faire grand bien à Terrier, non inscrit sur la liste en Ligue des champions, et auteur de ce bijou seulement quatre minutes après son entrée en jeu. Buteur après son retour sur les terrains en octobre dernier (il n’avait plus joué depuis janvier et une blessure au tendon d’Achille), l’ancien Rennais n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis huit matchs.

Enfin le vrai début de son aventure avec le Bayer ?

Le Bayer et Newcastle se bagarrent sans vainqueur, Benfica mate Naples

