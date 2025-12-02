Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu

Dortmund 0-1 Leverkusen

But : Maza (35e)

Vainqueur de la compète pour la dernière fois en 2021, Dortmund ne verra pas les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayer Leverkusen, vainqueur en 2024, l’en a empêché. La faute à un but d’Ibrahim Maza, qui prend de plus en plus d’ampleur, et à une vengeance : les Jaunes s’étaient imposés ce week-end contre le même adversaire.

Le spectacle était dans les tribunes. Les supporters du Borussia ont déployé un tifo représentant une énorme lettre adressée aux autorités allemandes. Elle affirme que les stades de foot sont sûrs, alors que le ministère de l’Intérieur allemand souhaite renforcer la sécurité des enceintes.

LV2 Allô ?

Jude Bellingham battu

Ailleurs, le Hertha Berlin a fait tomber un record de précocité de Jude Bellingam. Du haut de ses 16 piges, Kennet Eichhorn est devenu le plus jeune joueur à marquer dans l’histoire de la compétition. Il a participé à la jolie victoire (6-1) de son équipe contre Kaiserslautern. Jude Bellingham avait 17 ans. Sinon, Leipzig a aisément disposé de Magdebourg, l’ancien Caennais Tidiam Gomis prenant part à la dernière demi-heure.

Joli multi.

