S’abonner au mag
  • Coupe d’Allemagne
  • 8es
  • Dortmund-Bayer Leverkusen (0-1)

Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu

UL
Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu

Dortmund 0-1 Leverkusen

But : Maza (35e)

Vainqueur de la compète pour la dernière fois en 2021, Dortmund ne verra pas les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayer Leverkusen, vainqueur en 2024, l’en a empêché. La faute à un but d’Ibrahim Maza, qui prend de plus en plus d’ampleur, et à une vengeance : les Jaunes s’étaient imposés ce week-end contre le même adversaire.

Le spectacle était dans les tribunes. Les supporters du Borussia ont déployé un tifo représentant une énorme lettre adressée aux autorités allemandes. Elle affirme que les stades de foot sont sûrs, alors que le ministère de l’Intérieur allemand souhaite renforcer la sécurité des enceintes.

LV2 Allô ?
LV2 Allô ?

Jude Bellingham battu

Ailleurs, le Hertha Berlin a fait tomber un record de précocité de Jude Bellingam. Du haut de ses 16 piges, Kennet Eichhorn est devenu le plus jeune joueur à marquer dans l’histoire de la compétition. Il a participé à la jolie victoire (6-1) de son équipe contre Kaiserslautern. Jude Bellingham avait 17 ans. Sinon, Leipzig a aisément disposé de Magdebourg, l’ancien Caennais Tidiam Gomis prenant part à la dernière demi-heure.

Joli multi.

Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
93
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!