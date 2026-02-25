Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien

Clinique, comme autrefois. Après la défaite et l’élimination de l’Inter Milan face aux pêcheurs de Bodø/Glimt en barrages de Ligue des champions, Thierry Henry s’est permis de fustiger les finalistes de l’édition 2025 ainsi que le football italien au micro de CBS Sports Golazo. Pour l’ex-international français, l’Inter, malgré sa première place et ses dix points d’avance en Serie A, est loin d’être la meilleure équipe italienne cette saison. La take du moment.

« Le meilleure équipe en Italie, celle qui joue le meilleur football, c’est Côme, commente-t-il, omettant de préciser qu’il était aussi actionnaire du club en question. Les équipes italiennes sont là où elles méritent d’être en ce moment. […] Quand on voit le résultat de la double confrontation entre Bodø/Glimt et l’Inter Milan, on peut être surpris. Mais quand on regarde les matchs, ce n’est pas étonnant. Les uns ont joué ensemble avec la bonne attitude tandis que les autres ont joué d’une façon léthargique sans l’intensité nécessaire pour revenir. »

Les équipes italiennes bien en peine en C1

Si les antipasti ont aujourd’hui plus de succès que le calcio, c’est en partie à cause des rendez-vous manqués des écuries de la Grande Botte, absent du palmarès de la Ligue des chalmpions depuis 2010. Cette année encore, Naples a quitté la Ligue des champions à l’issue de la phase de ligue, infoutu de faire mieux qu’une 30e place. La Juventus de Turin a de son côté foiré le premier acte face à Galatasaray (5-2) et figure en bien mauvaise posture pour arracher un billet en huitièmes, tout comme l’Atalanta qui a préféré tricoter sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-0). Et pour l’Inter, mauvaise digestion de l’omelette norvégienne, dira-t-on.

Heureusement, il reste la pizza pour mater la suite de la compet’.

