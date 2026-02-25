S’abonner au mag
Nicolas de Tavernost affirme que Ligue 1+ est « pile-poil dans le plan »

Nicolas de Tavernost affirme que Ligue 1+ est « pile-poil dans le plan »

C’est pas son dernier mot, Jean-Pierre. Le week-end dernier, Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, avait qualifié le lancement Ligue1+ d’« erreur stratégique »Ce mardi, l’ex-président de LFP Media Nicolas de Tavernost a tenu à se défendre. Dans un entretien accordé à l’Agence France Presse (AFP), il affirme que la chaîne est « pile poil dans le plan » prévu à son lancement, mais que ce plan « est insuffisant pour les ressources des clubs » et qu’il faudra encore trouver un million d’abonnés supplémentaires d’ici la fin de la saison 2028-2029.

Des efforts à poursuivre

S’adressant directement à Rivère qui jurait avoir « engagé des discussions avec Canal+ qui était prêt à revenir dans le jeu », De Tavernost a répliqué en affirmant l’inverse : « Personne ne peut me dire qu’il y avait une autre solution plus intéressante. » Et de préciser que la LFP serait « toujours ouverte à des discussions avec tous les distributeurs », à condition que « Ligue 1 + continue dans ses efforts ».

Une chose lui apparaît certaine en revanche : « On ne peut réussir que si on a des actionnaires et une ligue qui sont unis »Il est peut-être là, le vrai chantier prioritaire.

