Pas de fan zones pour le Mondial aux États-Unis ?

Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, paraît-il. Les organisateurs du Mondial 2026 confirment. En plus de la situation pour le moins tendue au Mexique ou de l’incertitude autour de la tenue des matchs à Boston, voilà que les onze villes hôtes états-uniennes menacent d’annuler les fan zones pour les supporters, faute d’avoir reçu une aide fédérale de 625 millions de dollars.

Cette subvention leur avait été promise il y a plusieurs mois par Donald Trump, dans le cadre du « One Big Beautiful Bill », le projet de loi budgétaire voté début juillet. Oui mais voilà, cette aide est actuellement bloquée en raison du shutdown du Département américain de la sécurité intérieure (DHS) : les élus démocrates et républicains n’arrivent pas à se mettre d’accord sur son financement, à la suite des violences commises par l’ICE, la police de l’immigration.

Or, le DHS supervise l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), qui gère précisément cette aide destinée aux villes hôtes du Mondial. « À seulement quatre mois environ du coup d’envoi, ces villes déclarent toujours ne pas avoir reçu ces fonds. C’est tout à fait inacceptable, a affirmé auprès du Guardian Nellie Pou, représentante du New Jersey. La Coupe du monde est un événement mondial. Nous devons agir comme si nous étions prêts. Le temps presse. »

Un sac de nœuds bureaucratique

Si la situation dure, ces événements réservés aux supporters en marge des rencontres pourraient être annulés : « Nous sommes à 107 jours du tournoi, mais surtout, nous sommes à environ 70 jours du début de la construction du “fan fest”, a déclaré Raymond Martinez, directeur général du comité d’organisation de Miami. Nos agences locales sont très inquiètes. Ne pas recevoir cet argent serait catastrophique pour notre planification et notre coordination. Nous devons commencer à prendre des décisions très difficiles, à commencer par notre festival pour les fans. Les matchs au stade auront bien sûr lieu, mais la préparation des autres événements improvisés et de toutes les soirées de visionnage que nous attendons sera compromise. »

Sur son site, la FIFA présente ces fameux « Fan Festival » comme les lieux « de rassemblement de prédilection des communautés locales ainsi que des fans du monde entier », et comme étant les meilleurs endroits « en dehors des stades, pour regarder les matchs de la Coupe du monde dans un cadre réjouissant, mais aussi pour vivre des expériences incroyables (football, musique, divertissement, culture, cuisine et lifestyle) ».

Ça promet.

Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinícius - Prestianni »