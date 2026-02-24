Sorloth écrase Bruges et envoie l’Atlético en huitièmes

Atlético de Madrid 4-1 Bruges

Buts : Sorloth (23e, 76e, 87e) et Cardoso (48e) pour les Colchoneros // Ordoñez (36e) pour les Belges

Le cholismo n’est pas mort. Alexander Sorloth non plus ! Six jours après le spectaculaire 3-3 en Belgique, l’Atlético de Madrid a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un incroyable triplé de son attaquant norvégien contre le Club Bruges (4-1). Une belle manière d’enchaîner un vingtième match sans défaite à domicile en phase à élimination directe.

Efficacité rime avec Atlético

Comme à l’aller, ce sont les Colchoneros qui ont ouvert le score, bien aidés par une belle faute de main de Mignolet devant Sorloth, servi par une passe décisive… de Jan Oblak (1-0, 23e). À la 38e minute, le gardien slovène a d’ailleurs sauvé les siens grâce à un arrêt exceptionnel à bout portant devant Vetlesen, deux minutes après avoir craqué devant la tête de Joel Ordoñez sur un corner (1-1, 36e).

Mais au Metropolitano, les hommes de Diego Simeone, très réalistes, ont inscrit trois buts supplémentaires au retour des vestiaires pour s’éviter un retour de Bruges. Johnny Cardoso a d’abord remis l’Atleti sur les bons rails dès la 48e d’une frappe puissante (2-1) avant que Sorloth assure la victoire et assomme les Belges dans le dernier quart d’heure (76e, 87e).

Désormais cap sur l’Angleterre pour l’Atlético avec Tottenham ou Liverpool au prochain tour.

Atlético (4-4-2) : Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente – Baena, Koke, Cardoso, Simeone – Alvaraz, Sorloth

Bruges (4-1-4-1) : Mignolet – Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe – Stanković – Tzolis, Vanaken, Vetlesen, Forbs – Tresoldi

Bruges ne lâche pas la grappe à l’Atlético