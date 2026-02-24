La Premier League râle contre les changements de calendrier imposés par l’UEFA

La Premier League se fâche tout rouge. Dans un long communiqué publié ce mardi, la ligue anglaise a exprimé son agacement face aux chamboulements du calendrier imposés par l’UEFA.

On rembobine. D’après le calendrier fixé il y a plus d’un mois, Arsenal doit accueillir Everton le dimanche 15 mars prochain à 14h (heure locale), dans le cadre de la 30e journée de championnat. Quelques jours plus tard, les Gunners devront également jouer leur huitième de finale retour de Ligue des champions, prévu le 17 ou 18 mars. Puisqu’Arsenal joue dimanche en Premier League, la logique voudrait qu’il dispute son match européen le mercredi.

Two Premier League fixtures are subject to change - dependent on the upcoming Champions League draw 👇 — Premier League (@premierleague) February 24, 2026

Une pénible adaptation au calendrier européen

Oui, mais voilà que les choses se compliquent. Le tirage au sort des huitièmes de C1 étant prévu ce vendredi, une fois les barrages achevés, l’UEFA n’est pas en mesure de fournir des garanties sur son calendrier. Autrement dit, il y a une chance sur deux pour qu’Arsenal voit son huitième retour fixé au mardi 16 mars. « Par conséquent, la Premier League est désormais confrontée à la possibilité de reprogrammer ses matchs dans des délais encore plus courts, au détriment des supporters et des clubs », déplore la PL. Traditionnellement, les dates et heures des rencontres sont annoncées avec six semaines d’avance, afin de laisser le temps aux supporters et aux clubs de s’organiser.

Même problème pour Manchester City, cette fois-ci dans le sens inverse : son match de championnat contre West Ham est prévu le samedi 14 mars à 12h30, ce qui n’est envisageable que si les Cityzens jouent leur huitième aller de Ligue des champions le mardi précédent, chose que l’UEFA ne peut garantir avant le tirage au sort.

Foutez-nous une C1 avec tirage au sort intégral dès septembre, et on n’en parle plus.

Pep Guardiola se moque complètement du classement de Premier League