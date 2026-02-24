Le PSG sans Dembélé, Ruiz et Mayulu contre Monaco

Le Ballon dort toujours. À la veille du barrage retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz.

Dembouz a repris l’entraînement

Touché au mollet lors du match aller et sorti avant la demi-heure de jeu, le Ballon d’or était absent de l’entraînement ce mardi matin. Le point médical du PSG précise qu’il a repris l’entraînement individuel, tout comme Senny Mayulu, également blessé au mollet. Cela devrait toutefois être trop juste pour être de la partie mercredi.

Quant à Fabian Ruiz, à l’infirmerie pour une blessure au genou depuis le déplacement à Lisbonne face au Sporting fin janvier, il poursuit son travail individuel. En attendant, le milieu de terrain espagnol sera également forfait contre Monaco.

Au moins, ils pourront rigoler avec Paulo Pogba en tribunes.

