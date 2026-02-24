S’abonner au mag
  France

Johan Micoud rejoint Armelle de Caméra Café dans une liste pour les municipales

EL
Micoud d’État. La dernière ligne droite avant les élections municipales de mars 2026 est lancée et Johan Micoud va y participer. L’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, champion de France en 1999, semble toujours très attaché à cette ville puisqu’il a décidé de rejoindre la liste du candidat Philippe Dessertine (sans étiquette).

Un casting de légendes

« Son engagement, sa détermination, sa vision et la qualité de nos échanges ont rendu mon choix naturel », a-t-il indiqué dans un communiqué. L’éternel romantique assure également vouloir « contribuer à faire [du sport] un atout pour l’ensemble des Bordelaises et des Bordelais ». L’une des promesses du candidat est d’ailleurs de redonner ses lettres de noblesse au club qui végète en N2.

Dans la liste de Philippe Dessertine, on retrouve également Armelle Lesniak. Mais si, vous savez, Armelle, qui joue Maéva Capucin dans Caméra Café. Vous avez dit « légendes » ?

Ce ne sont pas les premiers artistes bordelais à s’engager en politique.

