Un candidat à la municipale de Bordeaux a un plan pour redresser les Girondins

Toujours en National 2 depuis leur relégation administrative actée par la DNCG en 2024, les Girondins de Bordeaux recherchent toujours des investisseurs pour entamer une chevauchée fantastique vers les divisions supérieures. À quelques mois des municipales 2026, un candidat à la mairie du chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine souhaite redresser coûte que coûte le club au scapulaire. Son nom : Philippe Dessertine.

« J’ai déjà trouvé des investisseurs pour le club »

Proche de l’ancien maire de Bordeaux Alain Juppé, l’économiste de 61 ans a annoncé sa candidature ce mercredi. Dans les colonnes du Figaro, Dessertine a détaillé son programme, en abordant le cas des Girondins de Bordeaux. « Moi, maire de Bordeaux, j’irai chercher des investisseurs possédant des capitaux privés pour ce club. Je les ai d’ailleurs déjà trouvés. Ils n’ont pas encore signé parce qu’ils n’ont pas encore confiance en la politique en place », a-t-il déclaré avec un léger brin de confiance.

Outre sortir une référence évidente au célèbre parolier François Hollande en 2012, ces paroles de Dessertine envoient une balle perdue à Pierre Hurmic. Plusieurs mois après avoir demandé le départ du sulfureux Gérard Lopez, le maire écologiste, fervent supporter des Girondins de Bordeaux, n’a toujours pas réussi à réunir les capitaux nécessaires pour relancer le club sans l’entrepreneur luxembourgeois. En attendant de voir son club recruter d’autres joueurs que Maxime Poundjé, le maire d’EELV n’a toujours pas officialisé sa candidature, mais, d’après l’AFP, tout porte à croire qu’il se présentera pour barrer la route à Dessertine.

Et si la municipale se jouait sur la pelouse de Chaban-Delmas ?

