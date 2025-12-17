Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético

Paris FC 0-2 FC Barcelone

Buts : Lopez (22e) et Graham (49e)

Jolie baston entre clubs français et espagnols.

Dans un match de gala comptant presque pour du beurre, une affluence record a été atteinte au stade Jean-Bouin pour un match des féminines du PFC, avec plus de 15 000 personnes venues voir les coéquipières de Clara Mateo croiser le fer avec celles d’Alexia Putellas. Déjà qualifiées en barrages de C1 et donc confrontés à un vrai test, les Parisiennes n’ont pas fait le poids face aux championnes d’Europe en titre. Avec deux buts signés Vicky Lopez et Caroline Graham, les Catalanes l’ont emporté (0-2) et sécurisé leur première place en phase de ligue de la C1. Les Parisiennes, 10es et barragistes, disputeront comme prévu les huitièmes de finale.

Juste derrière Barcelone, les Lyonnaises, qui viennent d’étriller l’Atlético de Madrid à domicile (4-0). Bien aidé par l’expulsion de Luany en fin de première période, l’OL a tranquillement déroulé dans un Groupama Stadium encore bien trop creux (à peine plus de 5 000 spectateurs) pour ce que représente cette équipe. La fête a néanmoins été assurée par Wendie Renard, Kadi Diani et Korbin Shrader, toutes buteuses en plus du CSC inscrit par Boe Risa pour ouvrir le score. De son côté, le PSG a terminé sans gloire son parcours européen complètement raté, par un match nul obtenu à Lisbonne contre le Benfica (1-1). Les Parisiennes terminent avant-dernières de la phase de ligue, sans la moindre victoire en six rencontres.

OL Lyonnes 4-0 Atlético de Madrid

Buts : Boe Risa (CSC, 30e), Renard (SP, 52e), Diani (53e) et Shrader (71e) pour les Fenottes

Expulsion :

Benfica Lisbonne 1-1 PSG

Buts : Costa (32e) pour les Benfiquistes // Echegini (5e) pour Paris

Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?