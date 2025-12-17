Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions avant même d’affronter le FC Barcelone à Jean Bouin ce mercredi soir, le Paris FC est en train de franchir un cap et de rattraper l’écart qui le séparait de son homologue du Paris Saint-Germain. De là à s’affirmer comme le meilleur club féminin de la capitale et de la région ? Sans doute.

Le 10 décembre 2025 restera gravé dans le marbre comme un jour à part dans l’histoire européenne du Paris FC. Pour sa deuxième participation en Ligue des champions, les protégées de Sandrine Soubeyrand se sont qualifiées pour la suite de la compétition au terme d’un match plus physique que technique contre les Norvégiennes de Vålerenga, dans le froid d’Oslo (0-1). Qu’importe la manière, l’essentiel est là. La joie affichée sur les visages tranchait fortement avec les mines dépitées des joueuses de l’autre club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, piteusement éliminé dès l’avant-dernière journée de cette phase de Ligue après un match nul terne et sans relief concédé face à l’OH Louvain (0-0).

-6.85 – Le Paris SG est l’équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions féminine cette saison, ne comptant qu’un seul point au classement pour 7.85 Expected Points, le pire différentiel sur la phase de ligue (-6.85). Gâchis. pic.twitter.com/A09FOMBXp2 — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2025

C’est elles le Grand Paris

Bien que profitant de l’héritage du club de Juvisy (absorbé en 2017), le Paris FC a longtemps évolué dans l’ombre du PSG. Aujourd’hui, le club du sud de Paris est en passe de détrôner le géant de l’ouest parisien. Le vent a déjà commencé à tourner la saison dernière, lorsque le PFC n’a perdu aucune rencontre en championnat face à l’OL Lyonnes et au PSG. Un cru 2024-2025 historique puisqu’il s’est achevé sur la victoire des pensionnaires de Charléty en Coupe de France, déjà face au PSG, avant que les joueuses de Paulo César ne se vengent en demi-finales des play-off. Une passe d’armes qui a préfiguré le changement d’ère qui se tramait dans la capitale française. Si Fabrice Abriel assurait pourtant la saison dernière : « On concurrence l’OL, et pas le Paris FC », force est de constater que l’écart entre le PSG et Lyon ne cesse de s’agrandir, tandis que celui entre les deux clubs parisiens est plus que jamais ténu.

La joie, la qualif, une MVP, le cri de guerre... on aime les soirées comme ça 🔥 pic.twitter.com/d4zsb9s7P8 — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) December 10, 2025

La section féminine du Paris FC se positionne donc à l’inverse de la politique exercée par le PSG pour la sienne. Stabilité, formation, cohérence et bons coups sur le mercato restent les maîtres mots du projet PFC, comme en témoigne la longévité de Sandrine Soubeyrand sur le banc parisien. L’ancienne capitaine de l’équipe de France a fêté le 4 octobre ses sept ans comme coach du PFC. En sept ans, le PSG aura écoulé de son côté sept entraîneurs. Malgré un budget bien plus serré que son voisin, le Paris FC est toujours parvenu à conserver ses meilleurs éléments, à l’instar de Gaëtane Thiney avant sa retraite, de Clara Mateo et de ses jeunes pousses comme Melween N’Dongala. Le PSG, lui, continue de se faire piller chaque été par l’OL Lyonnes et les clubs anglais. Mais ce qui tranche surtout entre les deux formations parisiennes, c’est de parvenir à intégrer ses anciennes gloires à son organigramme et l’attache que le club parvient à créer avec ses joueuses. Un projet global qui continue de grandir avec l’arrivée comme directrice sportive au 1er janvier 2026 de Thiney, devenue l’icône locale après ses 17 ans passés au club.

Attention au tournant

Si le Paris FC a été racheté par la famille Arnault avec le soutien de Red Bull, rien n’indique que les investissements consentis par ces derniers ne permettra d’augmenter de manière exponentielle le budget de la section féminine. Preuve en est, alors que l’équipe masculine évolue à Jean Bouin à domicile, l’équipe féminine continue de jouer dans un stade Charléty vétuste ses matchs de championnat. Aucune Parisienne n’est d’ailleurs dans le top 10 des plus gros salaires du championnat selon le classement publié chaque année par L’Équipe. Le quotidien sportif estimait en 2025 le salaire mensuel moyen au PFC à 3 000 euros bruts, soit à la troisième place du classement mais loin très loin des salaires estimés pour l’OL Lyonnes (20 000 euros) et le PSG (13 000 euros). Les féminines bénéficieront toutefois de l’extension du centre d’entraînement du PFC qui regroupera ainsi l’ensemble des équipes du club. Le prochain mercato risque également d’être particulièrement agité dans les rangs parisiens, notamment concernant Clara Mateo et Melween N’Dongala qui continuent d’attirer les convoitises et dont les contrats s’achèvent en 2026.

𝐆𝐚𝐞̈𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐞𝐲 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐞́𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 Le Paris FC annonce la nomination de Gaëtane Thiney au poste de Directrice Sportive de la section féminine, à compter du 1er janvier… — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) December 17, 2025

Mais les faits sont là, aujourd’hui le Paris FC est assuré de disputer les barrages de la C1 avec la réception du FC Barcelone comme match de gala qui devrait réunir plus de 13 000 spectateurs, là ou le PSG n’a pu compter que sur 3 313 âmes face à l’OH Leuven et s’est offert le triste record de la plus faible affluence à domicile d’un club français dans l’histoire de la Ligue des champions, lors de la réception du Real Madrid avec 478 spectateurs. Un parcours cataclysmique avec un seul point de pris jusque-là. En championnat aussi les cartes pourraient être rebattues dès ce week-end puisque le derby parisien aura lieu ce samedi et qu’actuellement le Paris FC compte trois points de retard sur le PSG, à moins que la décision de la FFF par rapport à la réserve portée par Fleury par rapport à la conformité de la licence de Florianne Jourde, comme l’a révélé mardi Canal + Foot ne soit le juge de paix.

