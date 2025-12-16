La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026

S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Enfin.

À la suite de la gronde massive ce week-end au sujet des tarifs de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé dans un communiqué publié ce mardi la création d’une nouvelle catégorie de billets à un tarif unique de 60 dollars (environ 51 euros). Ces derniers concernent l’intégralité des rencontres jusqu’à la finale pour les supporters des équipes qualifiées pour la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pas suffisant pour calmer les associations de supporters

Si cette décision a pour but d’apaiser les esprits, la FIFA précise que ce sont aux associations membres des nations participantes de « gérer les demandes et de distribuer les billets ». De plus, il faudra être tiré au sort pour obtenir ces précieuses places, qui ne représentent que 10 % de l’inventaire de billets alloué à chaque fédération, soit une infime partie des tickets disponibles à ce jour.

L’association « Football Supporters Europe » n’a pas tardé à prendre la parole à la suite de cette annonce : « Bien que nous saluions la reconnaissance apparente par la FIFA des dommages que ses plans initiaux étaient susceptibles de causer, les révisions ne vont pas assez loin pour réparer les torts causés. […] Pour le moment, nous considérons l’annonce de la FIFA comme une simple tactique d’apaisement face à la réaction négative mondiale. Nous appelons la FIFA à engager un véritable dialogue afin de parvenir à une solution qui respecte la contribution des supporters. » Pour ne rien arranger, à ce jour, la situation des supporters handicapés ne semble pas être prise en compte.

La compétition commence dans cinq mois.

Flamengo, pour refaire danser le Brésil

