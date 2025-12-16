Bruno Fernandes allume la direction de Manchester United

Il est tout rouge quand il s’énerve, ce diable.

Bruno Fernandes a marqué un sublime coup franc direct contre Bournemouth, lundi, mais Manchester United n’a pas gagné (4-4). Soit l’histoire de la vie du portugais depuis qu’il a signé chez les Red Devils en 2020. Mais le maître à jouer commence à en avoir marre et il l’a fait savoir lors d’une interview pour la chaîne Canal 11, diffusé dans la foulée de la rencontre.

Il a été « blessé » par le manque de considération

« Le club voulait que je parte. Je l’ai dit aux dirigeants et je crois qu’ils n’ont pas eu le courage de prendre cette décision car le coach (Rúben Amorim) me voulait. Si j’avais dit que je voulais partir, même si le coach voulait que je reste, le club m’aurait laissé », assure-t-il.

Selon le Portugais, qui promet que sa « passion » pour le club est restée intacte, les dirigeants ne sont plus sur la même longueur d’ondes que lui : « Il arrive un point où l’argent devient, pour eux, plus important que toi. J’ai senti que si je partais, ce n’était pas si mal pour eux. Cela m’a un peu blessé. »

Et on le comprend.

« Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu