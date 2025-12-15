S’abonner au mag
  • Premier League
  • J16
  • Manchester United-Bournemouth (4-4)

Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

FL
Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

  Manchester United 4-4 Bournemouth

Buts : Diallo (18e), Casemiro (45e+4), Fernandes (77e) et Cunha (79e) pour les Red Devils // Semenyo (40e), Evanilson (46e), Tavernier (52e) et Kroupi (84e) pour les Cherries

Complètement dingue.

Il ne fallait pas être cardiaque ce lundi à Old Trafford. Le face-à-face entre Manchester United et Bournemouth a ressemblé à un véritable flipper pour le cœur, avec huit buts inscrits et un match nul spectaculaire (4-4). Un grand n’importe quoi comme la Premier League sait nous en offrir, qui confirme à quel point cette équipe des Red Devils est capable du meilleur comme du pire.

Le début de match des hommes de Rúben Amorim était pourtant prometteur. Amad Diallo concrétise la domination initiale des Mancuniens d’un but de la tête dans la foulée d’un sauvetage de Dorde Petrović (1-0, 13e). Les Cherries restent toutefois dangereuses, multipliant les occasions, jusqu’à égaliser via le crack Antoine Semenyo (1-1, 40e). Mais juste avant la pause, Casemiro redonne l’avantage aux siens d’une tête sur corner (2-1, 45e+4).

Un coup franc de chaque côté

C’est en seconde période que le film bascule complètement : après seulement 37 secondes de jeu, Evanilson trouve déjà la faille (2-2, 46e), avant que Marcus Tavernier ne transforme un coup franc pour mettre Bournemouth devant (2-3, 52e). Jaloux, Bruno Fernandes fait lui aussi faire parler la poudre, envoyant une belle prune sur coup franc pour égaliser (3-3, 77e). Deux minutes plus tard, Matheus Cunha profite d’un contre favorable pour libérer tout un stade (4-3, 79e).

On pense alors la victoire de ManU acquise… sauf que trois minutes plus tard, Éli Junior Kroupi y va lui aussi de sa petite action pour ajouter son nom au tableau d’affichage (4-4, 82e). Dans le temps additionnel, Senne Lammens évite même le pire aux Mancuniens en sortant deux parades décisives… Un thriller complètement fou, mais qui laisse au final les deux équipes sur leur faim.

Pas mal tout ça… mais la Ligue 1 a quand même fait mieux.

Manchester United gagne enfin un match de football !

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!