Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

Manchester United 4-4 Bournemouth

Buts : Diallo (18e), Casemiro (45e+4), Fernandes (77e) et Cunha (79e) pour les Red Devils // Semenyo (40e), Evanilson (46e), Tavernier (52e) et Kroupi (84e) pour les Cherries

Complètement dingue.

Il ne fallait pas être cardiaque ce lundi à Old Trafford. Le face-à-face entre Manchester United et Bournemouth a ressemblé à un véritable flipper pour le cœur, avec huit buts inscrits et un match nul spectaculaire (4-4). Un grand n’importe quoi comme la Premier League sait nous en offrir, qui confirme à quel point cette équipe des Red Devils est capable du meilleur comme du pire.

Le début de match des hommes de Rúben Amorim était pourtant prometteur. Amad Diallo concrétise la domination initiale des Mancuniens d’un but de la tête dans la foulée d’un sauvetage de Dorde Petrović (1-0, 13e). Les Cherries restent toutefois dangereuses, multipliant les occasions, jusqu’à égaliser via le crack Antoine Semenyo (1-1, 40e). Mais juste avant la pause, Casemiro redonne l’avantage aux siens d’une tête sur corner (2-1, 45e+4).

😱 OHHH BRUNO FERNANDES QUEL COUP FRANC !!!! La lucarne parfaite du Portugais pour relancer United face à Bournemouth dans un match complètement fou sur CANAL+FOOT #MUNBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/Usi9dwbDzz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 15, 2025

Un coup franc de chaque côté

C’est en seconde période que le film bascule complètement : après seulement 37 secondes de jeu, Evanilson trouve déjà la faille (2-2, 46e), avant que Marcus Tavernier ne transforme un coup franc pour mettre Bournemouth devant (2-3, 52e). Jaloux, Bruno Fernandes fait lui aussi faire parler la poudre, envoyant une belle prune sur coup franc pour égaliser (3-3, 77e). Deux minutes plus tard, Matheus Cunha profite d’un contre favorable pour libérer tout un stade (4-3, 79e).

On pense alors la victoire de ManU acquise… sauf que trois minutes plus tard, Éli Junior Kroupi y va lui aussi de sa petite action pour ajouter son nom au tableau d’affichage (4-4, 82e). Dans le temps additionnel, Senne Lammens évite même le pire aux Mancuniens en sortant deux parades décisives… Un thriller complètement fou, mais qui laisse au final les deux équipes sur leur faim.

Pas mal tout ça… mais la Ligue 1 a quand même fait mieux.

