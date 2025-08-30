Manchester United gagne enfin un match de football !

Les Red Devils se sortent de l’enfer !

Manchester United a enfin gagné son premier match de la saison. Alors qu’ils recevaient Burnley ce samedi, les Mancuniens se sont fait très peur en se faisant rejoindre au score à deux reprises, avant de l’emporter au bout du temps additionnel grâce à un penalty (3-2). Un premier succès qui permet à Rúben Amorim de souffler un bon coup, lui qui avait le feu aux fesses ces dernières semaines.

Ce succès est plutôt mérité au regard de la performance globale de Manchester United. Ultradominateurs, les Red Devils multiplient les occasions, mais se montrent trop imprécis dans le dernier geste. L’ouverture du score mancunienne est d’ailleurs l’œuvre d’un joueur de Burnley : sur un corner, Josh Cullen repousse maladroitement au fond de ses filets un ballon que Casemiro avait placé sur la barre transversale (1-0, 27e). Et si Burnley profite des trous dans la défense des Red Devils pour recoller au score via Lyle Forster (1-1, 55e), Bryan Mbeumo répond illico presto en remettant les siens aux commandes deux minutes plus tard (2-1, 57e).

Fernandes se rattrape de son dernier peno

La poisse ne semble pourtant pas quitter ManU. Sur un corner, Jaidon Anthony profite d’un ballon mal repoussé par Altay Bayındır pour égaliser (2-2, 66e). Alors que les Mancuniens semblent maudits, un joli cadeau va leur permettre de se sauver en toute fin de partie. Dans le temps additionnel, Anthony accroche le maillot d’Amad Diallo dans la surface. Penalty pour Manchester : si Bruno Fernandes s’était manqué face à Fulham la semaine dernière, il ne se loupe cette fois pas aux onze mètres et offre les trois points de la délivrance à United (2-3, 90e+7).

Du côté de Londres, Tottenham a concédé ce samedi sa première défaite en championnat face à Bournemouth (0-1). Les Spurs se sont fait surprendre dès le début de rencontre : profitant d’un placement approximatif de Djed Spence, Evanilson échappe au hors-jeu et arme une frappe déviée par Cristian Romero qui fait mouche (0-1, 5e).

Plus que quatre victoires avant d’enfin aller chez le coiffeur !

Manchester United 3-2 Burnley

Buts : Cullen (CSC, 27e), Mbeumo (57e) et Fernandes (90e+7) pour les Red Devils // Forster (55e) et Anthony (66e) pour les Clarets.

Tottenham 0-1 Bournemouth

But : Evanilson (5e) pour les Cherries.

Wolverhampton 2-3 Everton

Buts : Hwang (21e) et Gomes (79e) pour les Wolves // Beto (7e), Ndiaye (33e) et Dewsbury-Hall (55e) pour les Toffees.

Sunderland 2-1 Brentford

Buts : Le Fée (82e) et Isidor (90e+6) pour les Black Cats // Thiago (77e) pour les Bees.