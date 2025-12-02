L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter

Pas de risques de fumigène cette fois, à moins que…

Ce dimanche, le match entre l’Ajax Amsterdam et Groningen a été interrompu après cinq minutes de jeu, en raison de l’utilisation massive de fumigènes dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena. Reportée, la rencontre se joue ce mardi (coup d’envoi à 14h30), dans un stade vide… ou presque.

Présent dans les tribunes dimanche, Peter est en effet le seul supporter autorisé à l’intérieur de l’enceinte des Lanciers ce mardi après-midi. Atteint d’une maladie incurable, ce supporter de l’Ajax a émis comme vœu de voir jouer son club de cœur et son souhait est exaucé.

🚨 Meet Peter, a lifelong Ajax fan who is suffering from a terminal illness and has not got long to live. His final wish was to watch Ajax play one final time. Unfortunately, last night's home match against Groningen at the Johan Cruijff was abandoned after just five minutes… pic.twitter.com/LvXhb1FGau — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 2, 2025

« Peter a joué au football toute sa vie, il a été arbitre, et a toujours suivi de près l’Ajax, a témoigné André, bénévole de l’association Wensenambulance Noord-Holland qui accompagne Peter au quotidien, au micro de RTL News. Le football, c’est tout sa vie, alors on voulait le laisser aller à un dernier match. » Reste à espérer que son équipe lui offrira un beau spectacle, elle qui n’a plus gagné à domicile depuis le 27 septembre.

