L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter

CDB
Pas de risques de fumigène cette fois, à moins que…

Ce dimanche, le match entre l’Ajax Amsterdam et Groningen a été interrompu après cinq minutes de jeu, en raison de l’utilisation massive de fumigènes dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena. Reportée, la rencontre se joue ce mardi (coup d’envoi à 14h30), dans un stade vide… ou presque.

Présent dans les tribunes dimanche, Peter est en effet le seul supporter autorisé à l’intérieur de l’enceinte des Lanciers ce mardi après-midi. Atteint d’une maladie incurable, ce supporter de l’Ajax a émis comme vœu de voir jouer son club de cœur et son souhait est exaucé.

« Peter a joué au football toute sa vie, il a été arbitre, et a toujours suivi de près l’Ajax, a témoigné André, bénévole de l’association Wensenambulance Noord-Holland qui accompagne Peter au quotidien, au micro de RTL News. Le football, c’est tout sa vie, alors on voulait le laisser aller à un dernier match. » Reste à espérer que son équipe lui offrira un beau spectacle, elle qui n’a plus gagné à domicile depuis le 27 septembre.

L’occasion de relancer la pire équipe d’Europe ?

