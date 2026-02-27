L’OL est prévenu : tant qu’il y aura des moules, Iago Aspas jouera

« Il en est du romantisme fiévreux comme de la moule pas fraîche : quand on en abuse, ça fait mal au coeur. » Et quand la prose de Pierre Desproges rencontre Iago Aspas, ça fait bon ménage. Comme le relaie L’Équipe, Jonathan Aspas, le frère de l’attaquant de 38 ans, a récemment révélé son secret pour perdurer sans se blesser au plus haut niveau : les moules.

Ces petits mollusques au goût iodé contiennent en effet beaucoup de nutriments utiles (protéines, vitamines et minéraux) pour le développement musculaire et pour l’endurance des sportifs. Leur rapport entre la densité nutritionnelle et les calories est aussi un argument de taille. « Il en raffole, raconte son aîné au quotidien sportif. Les moules sont riches en fer, c’est bon pour l’oxygénation du sang. C’est peut-être l’un de ses secrets de longévité… »

Iago Aspas est au Celta ce que Bobby Charlton est à Manchester United.https://t.co/pi2LsXT397 — SO FOOT (@sofoot) May 27, 2025

La Galice dans son sac à malice

Outre son flop à Liverpool entre 2013 et 2015, Aspas s’illustre en Espagne au Celta de Vigo, où il est considéré comme une légende en tant que meilleur buteur de l’histoire du club. Né dans le petit village de pêcheurs de Moaña, une commune plutôt proche de Vigo, le gaucher de Galice est très attaché à sa région, qu’il a notamment représentée lors d’un match amical contre le Venezuela en 2011.

L’international espagnol s’apprête désormais à affronter l’Olympique lyonnais et son feu follet de 19 ans Endrick en huitièmes de finale de Ligue Europa. Même pas peur : Iago Aspas est le deuxième plus vieux buteur de Ligue Europa derrière Olivier Giroud (39 ans).

Et tant que la mytiliculture persiste, tout va bien.

