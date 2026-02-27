La drôle de célébration du gardien du Celta de Vigo

Tout ne tourne pas rond à Vigo. Ce jeudi soir, après la qualification du Celta de Vigo face au PAOK Salonique (1-0, 3-1 score cumulé), le gardien roumain Andrei Radu a célébré d’une manière assez atypique.

Ici, pas de danse au poteau de corner façon Vinícius ou de trois points dans la poche comme Onana, c’est la tête à l’envers que le gardien pose fièrement sur la photo d’équipe d’après-match. Le coéquipier de Borja Iglesias et de Iago Aspas est en effet en poirier. Une célébration qu’il fait à chaque victoire… À ne pas reproduire chez vous.

FILLOS DUNHA PAIXÓN EUROPEA 😍 pic.twitter.com/uaVPsc3vye — Celta (@RCCelta) February 26, 2026

Des lions au prochain tour

Grâce à un but de Williot Swedberg à la 63e, Os Célticos viennent d’enchaîner une troisième victoire de suite. Les actuels 6es de Liga se sont qualifiés en huitièmes de finale de Ligue Europa, où ils affronteront l’Olympique lyonnais ou Aston Villa.

