Chelsea ou Barcelone : quel adversaire réussit le mieux au PSG en Ligue des champions ?

L’apéro avant de déguster. Après avoir laborieusement éliminé Monaco en barrages de Ligue des champions ce mercredi, le PSG attend son sort pour les huitièmes, qui sera connu vendredi. C’est du vu et revu : ce sera Chelsea ou le FC Barcelone.

Avant l’agitation, l’heure est aux souvenirs heureux et moins heureux pour les Parisiens, qui se sont déjà remis de leur défaite en finale du Mondial des clubs contre les Blues. Oui, mais en Ligue des champions ? On rembobine en 2014 avec les quarts de finale. Le PSG pense tenir sa place en demies après l’avoir emporté 3-1 à l’aller, mais les hommes de José Mourinho mystifient le club de la capitale à Stamford Bridge (2-0), bien aidés par la règle du but à l’extérieur.

Ce p’tit truc en plus, Thiago Silva et ses copains savent l’utiliser un an après, en huitièmes (toujours de C1). Une sulfureuse tête du très chevelu David Luiz délivre les siens, alors menés d’un but d’écart à Londres après un score de parité à l’aller (1-1), Paris file en quarts (2-2).

L'égalisation d'une tête surpuissante de David Luiz contre Chelsea, le 11/03/2015 (2-2). #PSG pic.twitter.com/qUUDuAzZrq — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) March 11, 2016

En 2016, manque d’inspi, le PSG retombe sur Chelsea en huitièmes de Ligue des champions : une confrontation remportée 2-1 à l’aller comme au retour par les Parisiens qui s’apprêtent à défier… le FC Barcelone.

Une rivalité installée avec le Barça

Déjà en 2013, le PSG se fait encore avoir par la règle du but à l’extérieur (2-2 à domicile, 1-1 à Barcelone) en quarts. Deux ans plus tard au même stade de la compétition, le Barça mange des Parisiens qui n’ont pas assez la dalle (1-3, 2-0). En 2017, les supporters parisiens préfèrent encore ne pas qu’on remue le couteau dans une plaie depuis refermée.

En 2021, Neymar a filé pour la capitale mais manque les retrouvailles en huitièmes : pas de galère, petite démo parisienne avant de se calmer au Parc (1-4, 1-1). La dernière fois que les deux écuries s’affrontent en phase finale de C1, c’est en quarts en 2024, et la manche est encore parisienne (1-4, 1-1).

Luis Enrique s’en moque, il veut juste gagner.

