Ferencváros renverse Ludogorets, Stuttgart se qualifie en perdant

Après avoir perdu la manche aller sur la plus petite des marges, Ferencváros a fait rompre Ludogorets (2-0), ce jeudi. Dès le premier acte, Gabi Kanichowsky (13e) et Kristoffer Zachariassen (30e) ont permis au club hongrois de se hisser en huitièmes de Ligue Europa. Stuttgart sera aussi de la partie, malgré sa défaite à domicile contre le Celtic (0-1).

Viktoria Plzeň et le Panathinaïkos n’ont pas réussi à se départager après deux matchs et une prolongation et ont donc dû passer par la fatidique épreuve des tirs au but. Après un arrêt de chaque côté et un gros raté du jeune Français Cheick Souaré, les Grecs se sont qualifiés (1-1, 3-4 TAB).

La Fiorentina a eu chaud

Pour le spectacle, il valait mieux se brancher sur les matchs de Ligue Conférence. Celje et Drita ont tiré les principaux feux d’artifice de ces barrages (3-2), avec une qualification des Slovènes à la clé. Rijeka a fait respecter son rang face à Omonia (3-1), au même titre que Samsunspor contre Shkëndija (4-0).

La Fiorentina est passée par un trou de souris face à Jagiellonia (2-4). Après une victoire aisée (0-3) à l’aller, les Italiens ont été complètement dépassés par le triplé Bartosz Mazurek et poussés en prolongation. Nicolo Fagioli et le but contre son camp de Taras Romanczuk ont finalement permis à la Fio de rallier les huitièmes de C4, sans briller.

La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l’eau