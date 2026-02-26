Le rêve et l’avertissement de Didier Digard avant Le Havre-PSG

La guerre des mondes. Cela pourrait être le titre accrocheur de la rencontre entre Le Havre et le PSG, prévue samedi au stade Océane. Deux clubs aux moyens très différents et un miracle permanent pour Le Havre, 13e avec neuf points d’avance sur la zone rouge et qui espère bien imiter le Stade rennais en faisant tomber le champion d’Europe.

Sauf Didier Digard ne connaît pas la recette. « En tant que coach, je n’avais jamais battu Toulouse, je n’avais jamais perdu contre Nantes, et de toutes les équipes qui perdurent en Ligue 1, la seule équipe que je n’ai pas battue, c’est le PSG, constate le Havrais en conférence de presse. Apparemment, on dit jamais deux sans trois… J’espère que ce sera l’occasion de réaliser cet exploit. Mais au-delà de l’exploit de battre Paris, c’est surtout se rapprocher de notre objectif (le maintien) et c’est vraiment la priorité, plus que l’adversaire que l’on aura en face. »

Un PSG toujours dangereux

Bien d’accord avec Zaz, l’ancien joueur et coach de l’OGC Nice avance que le PSG reste un ogre affamé, avec ou sans tous ses atouts. « Il faut être réaliste. Bien sûr j’aimerais vous faire rêver et vous dire qu’on va gagner ce match, mais en fait Paris, même avec des blessés, avec leurs remplaçants, c’est un monde totalement différent du nôtre, explique-t-il. Mais on va jouer notre chance à fond. Il ne faut pas se laisser griser par le fait que certains disent qu’ils sont moins bien ou qu’ils ont des blessés. Pour nous, ce serait une très grosse erreur de penser ça. »

Il peut se rassurer, personne n’oserait mettre le HAC comme favori.

Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers